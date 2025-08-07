Las Fiestas Patronales de La Albuera incluyen una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de la diputación

La diputada provincial Paqui Silva, junto al alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, y el concejal de Deportes, Francisco Díaz, presentan las fiestas patronales de la localidad. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de La Albuera disfrutará la próxima semana, entre los días 14 y 17 de agosto, de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Camino, con numerosas actividades para todos los públicos y que esperan congregar a unas 4.000 personas.

Entre ellas, destacan las actividades infantiles, lúdicas, musicales y taurinas, que regresan este año. Como ha destacado la diputada provincial Paqui Silva, serán "cuatro días intensos" que servirán para dinamizar la vida y la economía de la localidad, en unas fechas en las que muchos emigrados de la misma regresan.

También ha puesto en valor la vuelta de los festejos taurinos, con una clase práctica a cargo de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, que se desarrollará el domingo día 17 en El Palenque.

En ella, participarán Pepe Martínez, Manuel León, Daniel Fernández, Fernando Donoso y Fran Perera, para "deleitar" a los presentes "en un lugar singular".

Al respecto, el regidor local, Manuel Antonio Díaz, ha recordado que dicho recinto ya albergó las clases de la citada escuela taurina durante las obras de la Plaza de Toros de Badajoz. También ha querido remarcar el esfuerzo realizado por parte del Consistorio para poner en marcha una amplia programación que contará con actividades "a todas las horas del día y para todos los públicos, gustos y edades".

Además, el concejal de Deportes y Medio Ambiente, Francisco Díaz, ha añadido que esta programación arrancó hace más de un mes, cuando dieron comienzo los torneos de numerosos deportes, como fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, carreras de galgos o tiro al plato, indica la Diputación en una nota de prensa.

Por ello, ha querido agradecer el trabajo y la implicación de las numerosas asociaciones locales que participan en ellas, y ha desgranado la programación de las actividades que se desarrollarán entre los días 14 y 17.

Entre las actividades infantiles, destacan las atracciones y los juegos hinchables. Además, habrá otras lúdicas, como la Fiesta del Agua y la Fiesta de los Polvos, numerosas actuaciones musicales, verbenas y DJ, y el citado evento taurino. Antes, el miércoles 13, tendrá lugar la Gala del Deporte, que este año distinguirá a la atleta Fabiola Prieto como madrina.