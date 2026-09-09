La Filmoteca de Extremadura recupera más de un siglo de memoria audiovisual en la Noche del Patrimonio

Actividades en la Filmoteca de Extremadura por la Noche del Patrimonio - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Extremadura se suma el próximo viernes, 11 de septiembre, a la celebración de La Noche del Patrimonio con la proyección especial de 'Archivo Filmoteca - Recuerdos de futuro', una propuesta que permitirá acercarse a más de un siglo de memoria audiovisual de Extremadura a través de imágenes recuperadas y conservadas por la institución.

Esta actividad en Cáceres será, además, un aperitivo de la programación de septiembre con la que la Filmoteca de Extremadura abrirá su nueva temporada y que será presentada la próxima semana, dando a conocer los ciclos, películas, actividades especiales y encuentros que conformarán el inicio del nuevo curso cinematográfico.

La proyección tendrá lugar en la sede de la Filmoteca de Extremadura en Cáceres, en sesión continua desde las 20,30 hasta las 22,40 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. El público podrá incorporarse a la sesión a lo largo de la franja horaria prevista.

'Recuerdos de futuro' es un proyecto de producción propia de la Filmoteca de Extremadura compuesto por 15 piezas de entre tres y cinco minutos, creadas con el objetivo de dar a conocer algunos de los documentos y películas más representativos que forman parte del patrimonio audiovisual relacionado con la región, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El programa propone un recorrido por diferentes épocas, lugares y acontecimientos de la historia extremeña. Entre los materiales recuperados aparecen imágenes del histórico viaje de Alfonso XIII a Las Hurdes en 1922, Badajoz durante los años veinte, la coronación de Santa María de Guadalupe en 1928, Extremadura, la cuna de América (1929), 'Los yunteros de Extremadura' (1936), imágenes de la Feria de San Fernando de Cáceres de 1941 o documentos audiovisuales sobre Hervás, el Valle del Jerte y el Museo Vostell Malpartida.

El recorrido llega también a producciones más recientes como 'Extremadura más cerca' (1985), 'El emblema' (2000) o 'Escuela viva' (2002).

Con esta iniciativa, la Filmoteca quiere mostrar también una de sus funciones esenciales, que va más allá de la exhibición cinematográfica, en concreto, localizar, recuperar, restaurar, conservar, digitalizar y difundir el patrimonio audiovisual de Extremadura, garantizando que estas imágenes puedan ser conocidas por las generaciones actuales y preservadas para las futuras.

El propio título, 'Recuerdos de futuro', resume el espíritu de un proyecto que convierte el archivo en un espacio vivo con "imágenes del pasado recuperadas en el presente para asegurar su futuro".

La participación de la Filmoteca de Extremadura en La Noche del Patrimonio reivindica así el cine y los documentos audiovisuales como testimonios históricos, memoria colectiva y parte "esencial" del patrimonio cultural de Extremadura, al tiempo que supone el primer encuentro con el público antes de la presentación, la próxima semana, de la programación de septiembre y del comienzo de la nueva temporada de la Filmoteca.