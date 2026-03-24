La firma de hipotecas en Extremadura aumenta un 28,8% en enero y el capital prestado se incrementa más de un 23%

Evolución de la firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA/MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha aumentado un 28,8% en enero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 6,29% a nivel nacional), hasta sumar un total de 805 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Extremadura se prestaron 87,9 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, lo que supone un importe medio de 109.148 euros, un 23,3% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 9,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.062 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 128,45 millones de euros. De ellas, 70 fueron sobre fincas rústicas y 992 sobre urbanas.

De las 992 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Extremadura, 805 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 177 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 28 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 190 hipotecas con cambios en sus condiciones, 155 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 779 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 603 correspondieron a viviendas, 44 a fincas rústicas, 113 a otras urbanas y 19 sobre solares.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6,3% en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011.

Con el avance interanual de enero, inferior en más de 10 puntos al experimentado en diciembre del año pasado (+17,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 19 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en enero en el 2,87%, el mismo que en diciembre. Con el dato del primer mes del año se acumulan ya 12 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el arranque del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 8,6% interanual en enero, hasta los 165.677 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 15,4%, hasta superar los 6.672,3 millones de euros.

Un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 33,3%, se constituyó en enero a tipo variable, mientras que el 66,7% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más alto desde julio de 2025. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,92% para las hipotecas de tipo variable y del 2,84% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 6,4% y el capital prestado avanzó un 2,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 4% respecto al mes previo.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el primer mes del año fueron Andalucía (8.871), Cataluña (7.212), Madrid (5.246) y Comunidad Valenciana (4.821).

Once comunidades firmaron el pasado mes de enero más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Extremadura (+28,8%), Navarra (+28,6%), Andalucía (+19,2%) y Asturias (+16,2%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en seis regiones, principalmente en Aragón, con un retroceso interanual del 20,9%; La Rioja (-19,5%) y Canarias (-16,9%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 4,1%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en enero un 4,1% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 50.350 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 19,4% interanual en el primer mes del año, hasta los 9.957 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 14,7%, con 197.756 euros.

BAJAN UN 21% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de enero un total de 11.232 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 21,2% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.253 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 29,2% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 1.485, un 77,6% más que en enero de 2025.

Por su parte, en 2.494 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 21,3% menos que igual mes de 2025.

De las 11.232 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de enero, el 73,6% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.