La firma de hipotecas en Extremadura vuelve a tasas positivas con un aumento del 4,5% en mayo

Panorámica del cartel del portal de vivienda ‘Idealista’ que cuelga de la fachada de un edificio frente a la M-30, a 13 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID/ MÉRIDA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en mayo en Extremadura ha crecido un 4,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 880 operaciones.
Con respecto al anterior, el ascenso en la regional ha sido del 33,7 por ciento en mayo sobre abril, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo a estos datos, en Extremadura se prestaron 87,61 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 12,09 por ciento más del capital prestado que hace un año, mientras que con respecto al mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 32,6 por ciento.
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