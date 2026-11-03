La fiscal general del Estado participará en Cáceres en las II Jornadas sobre Violencia Vicaria en Extremadura

Archivo - La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ofrecerá la ponencia marco de las las II Jornadas sobre Violencia Vicaria en Extremadura, que se celebrarán el 14 de diciembre en la Facultad de Derecho de Cáceres.

En concreto, Peramato ofrecerá una ponencia sobre 'Respuesta de la Fiscalía en la protección de la integridad de las víctimas de violencia de género y vicaria'.

Las jornadas buscan impulsar una reflexión conjunta entre los ámbitos de Justicia y de Salud para mejorar, en Extremadura, las respuestas profesionales al fenómeno de la violencia vicaria.

También, promover una protección integradora desde todos los ámbitos implicados, que sitúe en el "centro" el derecho a la atención inmediata, sistemática, continuada y especializada a las víctimas como condición para un "verdadero acceso a la Justicia", indica en nota de prensa Mujeres Libres-Mujeres en Paz.

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