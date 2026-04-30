La Fiscal General del Estado propone la renovación de Montero Juanes como Fiscal Superior de Extremadura

Archivo - El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en una foto de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, con el respaldo unánime del Consejo Fiscal, propondrá al Gobierno de España la renovación de Francisco Javier Montero Juanes como Fiscal Superior de Extremadura.

Natural de Cáceres, Francisco Javier Montero Juanes es licenciado en derecho por la Universidad de Salamanca en 1980. Ingresó en el cuerpo de Fiscales de Distrito en 1981 y en la Carrera Fiscal en 1982. En 1998 fue nombrado Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En el año 2021 accedió al cargo de Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Profesor de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, del Máster de acceso a la Abogacía y Procura de la Universidad de Extremadura, del Practicum de los alumnos del último curso de la licenciatura/grado de Derecho de la UEx y profesor tutor de fiscales en prácticas. Fiscal especialista en derecho de familia, vigilancia penitenciaria, seguridad vial y contencioso administrativo, informa en nota de prensa la Fiscalía de Extremadura.

TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE EXTREMADURA

Igualmente, se propondrá a Antonio Mateos Rodríguez-Arias como nuevo Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Extremadura. Es Licenciado en Derecho, con Premio extraordinario de licenciatura por la Universidad de Extremadura en 1985. Doctor en Derecho, apto "cum laude", con la tesis doctoral "Derecho penal y protección del medio ambiente".

Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Extremadura. Ingresó en la Carrera Fiscal en 1987. Es excedente en la Carrera Judicial. Ha sido Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz entre los años 1999 a 2015 Fiscal especialista en cooperación internacional, jurisdicción social y medio ambiente y urbanismo.

Delegado contra los delitos de odio y discriminación, hasta septiembre 2025. Profesor Asociado de la Universidad de Extremadura, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1994-1998). Profesor del Instituto Extremeño de Criminología (2001-2004). Profesor Asociado de la Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde el curso académico 2000-2001, hasta la actualidad.

FISCAL JEFE DE MÉRIDA

Por último, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal, se propondrá a Juan de Mena Colino como nuevo Fiscal Jefe de la Fiscalía de área de Mérida.

Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 2008. Decano de la sección territorial de Villanueva de la Serena de la Fiscalía provincial de Badajoz desde el año 2017.

Fiscal especialista en siniestralidad laboral, medio ambiente y urbanismo y discapacidad y mayores.