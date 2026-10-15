El fiscal superior de Extremadura ve "indignante" que se llegue a que la jueza Biedma tenga que requerir escolta

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha tachado de "absolutamente indignante" la protección que presta desde este miércoles la Policía Nacional a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez, en el sentido de que una profesional como esta magistrada "tenga que verse en una situación de ser protegida porque tiene miedo" y afecta a su persona o su familia.

Al respecto, ha señalado igualmente que ya lo dijo en su discurso con motivo de la apertura del año judicial y que cree recordar que sus palabras "exactamente" fueron que "de confirmarse estas noticias" le "parecía un cañonazo en la línea de flotación del Estado de Derecho". "Y es lo que ratifico".

"Es absolutamente indignante que tengamos que llegar a esta situación; que una persona, un profesional como la juez Beatriz Biedma, tenga que verse en una situación de ser protegida porque tiene miedo y porque afecta a sus bienes esenciales como son su persona, su familia. Me parece absolutamente lamentable y vergonzoso. No tengo calificativos", ha señalado, para reconocer que no puede creer, en su ya "larga" carrera profesional, que "hayamos llegado a este estado de cosas".

De este manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios preguntado por su valoración ante dicha protección a la jueza Biedma, instructora en su momento del caso 'David Sánchez' en relación al cual también ha sido interpelado por las últimas noticias del mismo tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz y la postura de la Fiscalía al respecto.

Así y sobre este caso que rodea tanto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, como al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras personas también condenadas, Montero Juanes ha expuesto que "el Ministerio Fiscal ha mantenido una tesis absolutoria", y ha agregado que ha oído decir que la Fiscalía "tiene que acusar o es un órgano acusador".

"No, eso es un error de base. El Ministerio Fiscal ejercita las acciones penales pertinentes y se opone, en su caso, a las que otros ejerciten. Por lo tanto, nosotros tenemos una tesis absolutoria, entendemos que los hechos no están probados y, en su caso, que determinados hechos no son constitutivos de delito", ha recalcado, junto con que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz "ha dicho lo contrario" y lo respeta como a cualquier resolución de un tribunal.

No obstante, están "en profundo desacuerdo con ella" y la han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia. En su caso y "si se mantienen esos términos", la recurrirán también ante el Tribunal Supremo. "Dicho lo cual, insisto, respeto a las resoluciones judiciales; no las critico. Interponemos los recursos pertinentes", ha incidido.

El fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha hecho estas declaraciones a los medios tras reunirse en la Delegación del Gobierno con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.