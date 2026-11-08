La flautista Ostalinda Suárez ofrece un concierto en la Mina La Jayona por el Día Internacional del Flamenco - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura ha organizado para el próximo domingo, día 15 de noviembre, en el Monumento Natural Mina La Jayona de Fuente del Arco, un concierto de 'Ostalinda Suárez Quinteto' con el que conmemorará el Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre desde que la Unesco declaró en el año 2010 el Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El espectáculo, que comenzará a las 17,00 horas, es una propuesta flamenca encabezada por la reconocida flautista extremeña Ostalinda Suárez, que compartirá escenario con Manuel Pajares al cante, Juan Manuel Moreno a la guitarra, Pakito Suárez 'El Aspirina' a la percusión y teclados y Jesús Ortega al baile.

Este concierto reunirá la expresividad de la flauta travesera con la guitarra, el cante, la percusión y el baile en un formato concebido para disfrutar de una experiencia cercana y de gran intensidad de cinco artistas que unirán sus diferentes disciplinas para ofrecer una experiencia musical única en uno de los enclaves naturales más espectaculares de Extremadura.

Las grandes paredes rocosas de la Mina La Jayona, junto a las cavidades y contrastes de luz aportará al espectáculo un carácter íntimo y evocador, según ha resaltado la Junta de Extremadura en un comunicado.

La asistencia a esta propuesta flamenca, que comenzará a las 17,00 horas, será gratuita y limitada a cien personas, por lo que requerirá inscripción previa.