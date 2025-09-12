Freampa ve "escandaloso" y "espeluznante" que más de 5.000 estudiantes extremeños continúen sin transporte escolar

BIENVENIDA (BADAJOZ), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio del curso escolar en Extremadura se ha visto marcado por la ausencia de transporte en más de 200 rutas de las 590 que deberían cubrirse, una situación que las familias califican de "escandalosa" e "inaudita" y que ha dejado a más de 5.000 estudiantes sin poder asistir a clase.

Así lo ha explicado la presidenta de la Federación regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), Maribel Rengel González, quien ha manifestado que esta situación genera un escenario "espeluznante".

"La decisión unilateral de la consejería con medidas como sufragar gastos económicos para que hagamos el traslado los padres y el tema de la educación telemática... es escandaloso", ha señalado Rengel.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la presidenta de Freampa ha advertido también de que más de 5.000 niños están "en jaque", y que la crisis del transporte fomenta "la desigualdad" entre el alumnado rural y el urbano, en una región "eminentemente rural" como Extremadura.

ALUMNADO "DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

En este sentido, Rengel ha considerado que la medida de la educación telemática no resulta viable porque "no estamos en situación de pandemia", mientras que lo que está generando es "alumnado de primera y de segunda, según donde vivan", ha dicho.

"La solución no pasa por responsabilizar a las familias", ha insistido la presidenta de Freampa.

Ante esta situación, las asociaciones de padres y madres de alumnos han convocado concentraciones a partir del 15 de septiembre y se sumarán al paro estudiantil convocado por la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ya que, a su juicio, este escenario es "histórico".

"No entendemos cómo la falta de entendimiento entre administración y empresas de transporte puede perjudicar de esta manera a las familias y, sobre todo, al alumnado", ha añadido Rengel.

MOVILIZACIONES EN BIENVENIDA POR FALTA DE TRANSPORTE

Por otro lado, un grupo de familiares y alumnos se ha concentrado esta mañana en la parada de autobús de la localidad pacense de Bienvenida bajo el lema "Clases online = desigualdad = caos".

Una de las asistentes a la concentración es Manuela Fernández, madre de dos de los 90 alumnos que no han podido desplazarse al instituto 'Alba Plata' de Fuente de Cantos, quien ha explicado que los chicos "han acudido a la parada por si aparecía algún autobús pero no ha llegado ninguno".

"Sólo unos pocos han podido desplazarse en autobús de línea, con la contra de que no tienen para volver y sus padres tendrán que ir a recogerlos", ha señalado Fernández, quien ha criticado que las medidas anunciadas por la Junta de Extremadura generan "desigualdad" y "caos".

"Los niños tienen derecho a asistir a sus clases presenciales como el resto, y los profesores no pueden simultanear de un día para otro la enseñanza online y la presencial", ha señalado Manuela Fernández.

PADRES EN DESACUERDO CON LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA JUNTA

En la misma línea, otra madre, Luisi Masedo, ha asegurado que las clases telemáticas no son viables porque los progenitores trabajan y "no es lo mismo que en la pandemia".

En su caso, ha contado que sus hijos son pequeños para quedarse solos en casa y ella "no puede controlar su aprendizaje" mientras está trabajando.

Además, Masedo ha alertado sobre los riesgos de seguridad al transportar a otros niños en vehículos particulares porque el seguro del coche "no cubre si ocurre un accidente". "Yo no me voy a hacer cargo", ha insistido.

Por su parte, el alcalde de Bienvenida, Alejandro Cabeza, presente en la protesta, ha calificado la situación como "insólita" y un "auténtico desastre", y ha recordado que los ayuntamientos "no pueden poner líneas de autobuses porque no tienen ni la capacidad ni la competencia". "La Junta tiene que ser la que arregle esta situación", ha afirmado.