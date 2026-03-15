Fuente de Cantos recupera su memoria visual con una exposición de fotografías de Diego Sánchez Cordero y José Gordillo

Archivo - Inauguración de la exposición 'Fuente de Cantos en el siglo XX a través de la fotografía: Diego Sánchez Cordero y José Gordillo', en Fuente de Cantos. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS - Archivo

FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

Fuente de Cantos acoge durante todo el mes de marzo una exposición de fotografías de Diego Sánchez Cordero y José Gordillo que recorre la historia de la localidad durante el siglo XX.

La muestra, cuyo titulo es 'Fuente de Cantos en el siglo XX a través de la fotografía: Diego Sánchez Cordero y José Gordillo', se ha inaugurado este fin de semana y podrá visitarse durante todo el mes en el Centro de Interpretación Francisco de Zurbarán del municipio, según informa el consistorio fuentecanteño.

La exposición, que constituye el eje central de las jornadas de historia que se han organizado en la localidad entre el 13 y el 14 de marzo, invita a los visitantes a realizar un "viaje emocional" por la evolución "urbana y humana" del municipio.

Propone, además, un encuentro entre dos artistas "fundamentales" para el patrimonio gráfico extremeño. Por un lado, Diego Sánchez Cordero, nacido en Fuente de Cantos en 1940 y recientemente fallecido, capturó la fisonomía de las calles y plazas y la vida cotidiana del pueblo.

Por otro lado, la muestra rescata la obra de José Gordillo (1888-1972), conocido como 'Pepe el Retratista', un artista multidisciplinar que llegó a fabricar sus propias cámaras y centró su interés en captar la "esencia" de las personas.

DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DE JOSÉ GORDILLO

Uno de los hitos de esta iniciativa, según ha destacado el consistorio, ha sido la presentación de la digitalización del fondo de la Fundación José Gordillo relativo a Fuente de Cantos.

Este trabajo, encargado por el ayuntamiento al conservador portugués Luis Pavão, ha permitido recuperar 107 negativos de cristal que contienen 327 imágenes inéditas, algunas de ellas fechadas desde mediados de la década de 1940.

En cuanto a Sánchez Cordero, el municipio ha destacado el "ejemplo de superación personal" que representa. "A pesar de convivir con una enfermedad neurológica tras su paso por la guerra de Sidi Ifni, Sánchez Cordero logró documentar la vida con optimismo y compromiso social, legando un archivo de más de 40.000 fotografías que hoy es parte fundamental de la historia regional", ha trasladado el ayuntamiento en el comunicado.

IDENTIFICAR LOS RETRATOS

Por último, el consistorio ha realizado un llamamiento a los visitantes de la exposición para que ayuden a identificar los rostros de las personas retratadas por José Gordillo que aún permanecen en el anonimato.

El objetivo, ha explicado el municipio, es que la memoria colectiva "permita devolver estas instantáneas, con nombre y apellidos, a los descendientes de quienes posaron ante el objetivo hace décadas".