Fundación CB custodia una colección de programas y cromos que narra la historia del cine clásico de Hollywood en Badajoz

Archivo - Programas de mano de cine y cromos cromos de artistas cinematográficos que guarda el Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura que da cuenta de la historia del cine clásico de Hollywood en la ciudad de Badajoz. - FUNDACIÓN CB - Archivo

BADAJOZ 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (Cdiex) de la Fundación CB custodia la Colección Documental Miguel Macías, compuesta por programas de mano y cromos que permiten asomarse a la historia del cine clásico de Hollywood en Badajoz.

La colección, que puede consultarse en formato online a través del Cdiex, muestra la variedad de materiales impresos que acompañaban la proyección en Badajoz de las grandes películas del cine producido de la primera mitad del siglo XX y que contribuyeron a construir el imaginario colectivo de toda una época.

En sus 'Curiosidades del mes', la fundación explica que Miguel Macías fue técnico de control y administrador de la Radio Sindical de Badajoz desde su creación en 1955 hasta su jubilación. A lo largo de su vida desarrolló una "importante labor" de recopilación y conservación de materiales vinculados a la memoria local, como son los programas de mano de cine y los cromos de artistas cinematográficos.

Por un lado, los programas de mano eran pequeños impresos que se distribuían a la entrada de teatros y salas de cine como reclamo publicitario, habitualmente junto con la compra de la entrada. Eran usado tanto por productoras como distribuidoras y propietarios de salas para promocionar las películas en cartelera o próximos estrenos y atraer así la atención del público.

Estos programas comenzaron a usarse a inicios del siglo XX, especialmente entre las décadas de 1920 y 1960, aunque su auge estuvo entre 1930 y 1940, coincidiendo con la época dorada del cine de Hollywood.

Por tanto, eran documentos de carácter "efímero", producido, por lo general, en papel de "baja calidad" y para un "uso inmediato", por lo que, en la mayoría de los casos, eran "desechados tras su consulta". En la actualidad, estos documentos, sin embargo, permiten reconstruir la cartelera cinematográfica de la época, conocer los gustos del público y rastrear la llegada de las grandes producciones internacionales a la ciudad.

Junto a estos programas estaba los cromos de actores y actrices, un material que ofrece una perspectiva "complementaria" del interés por el cine en Badajoz. En este caso, son pequeñas piezas impresas que difundían la imagen de actores, actrices y directores del cine clásico de Hollywood, convirtiéndolos en "auténticos iconos de masas".

Al igual que los programas, surgieron a comienzos del siglo XX, con especial desarrollo entre las décadas de 1920 y 1960, y formaron parte de una cultura de consumo popular, en ocasiones vinculada a productos comerciales.

"A través de retratos e ilustraciones, generalmente acompañados de información básica, favorecían su colección e intercambio, permitiendo al público conocer y conservar la imagen de sus intérpretes favoritos", señala el Cdiex de la Fundación CB.