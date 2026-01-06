Fundación CB expone en Mérida una muestra de fotografías de Oskar Alvarado sobre Deleitosa (Cáceres)

Exposición 'Where fireflies unfold' de Oskar Alvarado
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 6 enero 2026 16:49
   MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Fundación CB, en el marco del Club Negativo, expondrá la muestra de fotografías de Oskar Alvarado 'Where fireflies unfold' del 5 de enero al 13 de febrero en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida.

   Alvarado presenta esta selección de fotografías en torno a Deleitosa (Cáceres), el pueblo de sus antepasados.

   Lejos de mostrar algunos de los referentes del que fue un icono fotográfico del atraso social y económico en la sociedad rural española, su mirada posee algunos matices subjetivos ligados a una serie de experiencias, lugares y recuerdos personales, explica en nota de prensa Fundación CB.

   Imágenes que entremezclan episodios que flotan en su imaginario con las nuevas realidades que coexisten en el pueblo.

