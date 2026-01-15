Fundación CB nombra a Francisco La Moneda Díaz como nuevo presidente de su patronato - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Badajoz (CB) ha nombrado a Francisco La Moneda Díaz nuevo presidente de su patronato tras 11 años de presidencia por parte de Emilio Vázquez Guerrero.

En 2015, dos años después de que la Obra Social de Caja Badajoz se transformara en Fundación Caja Badajoz, Vázquez Guerrero tomó el relevo de Francisco García Peña, presidiendo un patronato y reconduciendo los valores y objetivos de la fundación, junto al director general, Emilio Jiménez Labrador, con lo que se dio forma a lo que hoy califican como "la Fundación de la gente", una institución que apuesta "firmemente" por Extremadura, su cultura, su patrimonio y sus colectivos más vulnerables.

De este modo, este jueves, el patronato de Fundación CB, compuesto por Francisco Javier Olivera Vázquez como vicepresidente primero, Jesús Manuel de Miguel Lencero como vicepresidente segundo y Javier Rodríguez-Arbaizagoitia Calero como secretario, junto a Francisco Manuel García Peña, María Teresa Blanco Roca, Emilio Cruz Villalón, Florencio Monje Gil, Raquel González Blanco, Manuel López Risco y Antonio García Salas, ha nombrado en la mañana de este jueves por unanimidad presidente a Francisco La Moneda Díaz, quien ya formaba parte de este órgano de gobierno.

Tras despedirse de Emilio Vázquez, le ha agradecido profundamente sus años de presidencia y ha reconocido su esfuerzo como una labor "imprescindible" que ha fortalecido el bienestar de la entidad, según indica en nota de prensa Fundación CB.

Emilio Vázquez Guerrero (Badajoz, 1946) es licenciado en Pedagogía, tiene cuatro hijos y seis nietos. Fue el último director de los hospicios de la Diputación de Badajoz, posteriormente director de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, además de profesor de la Facultad de Educación y de la Universidad de Mayores. Ha publicado dos libros en torno a la ciudad de Badajoz y sus habitantes: 'Cañada de recuerdos. Historias de un niño de la orilla derecha' (2009) y 'El practicante' (2025).

Desde el año 2017, Francisco La Moneda Díaz forma parte del patronato de Fundación CB y desde este jueves será su presidente, un cargo que afronta con ilusión y expectativas de continuar con el legado de su antecesor y seguir reforzando los objetivos de la fundación, ante lo que son "prioritarias" las personas en riesgo de exclusión social, el acercamiento de la cultura a la sociedad extremeña, el fomento de la educación y la conservación del patrimonio y la historia de la región.

Francisco La Moneda es doctor en Derecho, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, fundador del despacho La Moneda Abogados (Badajoz y Madrid), profesor de la Universidad de Extremadura, medalla de oro de la Sociedad Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo y autor de medio centenar de publicaciones en materia de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Filosofía del Derecho.