Foto de familia de la tercera edición de los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto celebrados en Logroño - JUNTA DE EXTREMADURA

LOGROÑO/MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto se celebrará en 2027 en Extremadura.

Así, la Junta de Extremadura asumirá la gestión de la convocatoria nacional y la organización de la gala de entrega, en el marco de esta iniciativa impulsada por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y el Foro de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), del que forma parte la Administración regional.

De este modo, la edición de 2027 contará con la participación de empresas emergentes, inversores, representantes institucionales y entidades vinculadas al emprendimiento procedentes de distintos territorios de España.

Así lo señala en nota de prensa el Ejecutivo extremeño con motivo de la participación este viernes en Logroño de la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta, Celina Pérez, en la tercera edición de los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto, y en la que cinco empresas extremeñas han sido distinguidas entre los 101 proyectos empresariales seleccionados de toda España.

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