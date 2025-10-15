Gallardo advierte a la Junta que "no cuente" con el PSOE si las cuentas incluyen una política fiscal "injusta"

Imagen de la eunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido a la Junta que "no cuente" con su partido a la hora de negociar el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 si éstos incluyen una política fiscal "injusta".

Gallardo, que ha asegurado que el PSOE analizará las cuentas con "rigor" cuando las mismas sean registradas este jueves en la Asamblea, ha señalado que, respecto a lo que se conoce hasta el momento, es un presupuesto "muy orientado a los privilegiados" y que "va en contra" de los ciudadanos.

"Queremos que estos presupuestos, si es que finalmente son unos presupuestos aprobados por el Partido Socialista, sean unos presupuestos que sirvan verdaderamente para transformar Extremadura, no para mantenerla bloqueada. Con la propuesta de la señora Manzano del día de hoy, Extremadura seguirá bloqueada", ha indicado.

Por ello, ha asegurado que si la presidenta de la Junta, María Guardiola, demuestra "altura de miras" podrá "contar" con los socialistas. "Si lo que realmente plantea son privilegios y son desigualdades, que con el PSOE no cuente. Porque desde luego no vamos a avalar ningún engaño para los extremeños y para las extremeñas", ha sentenciado.

Gallardo ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del exsecretario general los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido.

