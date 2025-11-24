Gallardo asegura que si gana las elecciones recuperará los proyectos industriales que la Junta "ha paralizado"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo - PSOE DE EXTREMADURA

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que si gana en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre pondrá en marcha un plan de choque para recuperar los proyectos industriales que el actual gobierno en la Junta "ha paralizado".

Miguel Ángel Gallardo ha transmitido este compromiso "claro y firme" en relación a proyectos que contaban con autorizaciones administrativas, "todas las licencias" y la "financiación resuelta para empezar a trabajar".

"No hay tiempo que perder en materia industrial, no hay tiempo que perder en Extremadura. Hemos perdido dos años y medio, no podemos perder ni un solo minuto más y, como digo, vamos a poner en marcha ese plan de choque para recuperar todos y cada uno de los proyectos industriales", ha aseverado.

Gallardo ha realizado estas declaraciones antes de visitar este lunes, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, las instalaciones de la empresa Ondupack en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

DEFIENDE QUE LA INDUSTRIA ES EL "VERDADERO FUTURO" DE CAMPO ARAÑUELO

El candidato socialista ha defendido que la industria es "sin lugar a dudas" el "verdadero futuro" de la comarca de Campo Arañuelo. "Esta industria en la que estamos es el verdadero impulso, el verdadero futuro para Campo Arañuelo y también para toda Extremadura", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en que la industria genera empleo estable, con "buenos salarios" y constituye una forma de contribuir a que los jóvenes se queden en Extremadura al tiempo que ha lamentado que el trabajo que se desarrollaron los gobiernos socialistas en Expacio Navalmoral no haya tenido continuidad.

"Debería --esta zona-- estar llena de obreros, de trabajadores construyendo esa gran gigafactoría que impulsó el gobierno de Guillermo Fernández Vara, que cuenta además con todas las autorizaciones, con la financiación de fondos europeos y el compromiso del Gobierno de España. El gobierno de Guardiola ha preferido enfrentar y confrontar con el Gobierno de España y para eso ha paralizado el desarrollo industrial de Campo Arañuelo", ha lamentado.

Por ello, ha criticado Miguel Ángel Gallardo los "dos años perdidos" de la Junta de cara a desarrollo industrial de Navalmoral de la Mata, así como del barrio que "debiera estar construyéndose a pocos kilómetros de aquí" y que iba a servir de lugar para vivir a los trabajadores que "crearía y que creará la gigafactoría".