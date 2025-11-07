Gallardo se compromete con los sindicatos a la homologación salarial de los docentes en 2026 si gobierna

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en la reunión con los sindicatos docentes. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha adquirido el compromiso con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de homologar el salario de los 16.000 docentes de la región, con una subida mensual de 200 euros, a partir del 1 de enero de 2026.

Una medida que los socialistas han cuantificado en 45 millones de euros que, según ha subrayado Gallardo, es la misma cantidad que representa la bajada de impuestos que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha "decidido regalar" a las eléctricas en concepto de 'ecotasa' como medida de apoyo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz, compañías a las que el dirigente socialista se ha referido como aquellas que "cada mes nos fríen con sus recibos de la luz".

Así lo ha indicado tras mantener una reunión en la sede del partido en Mérida con representantes de las cinco organizaciones sindicales que están sentadas en la Mesa Sectorial de Educación, con quienes ha "acordado" que si gobierna tras las elecciones autonómicas de 2021 pondrá en marcha "todos los mecanismos necesarios para la homologación salarial de nuestros docentes".

Gallardo ha diferenciado el "firme compromiso" de los socialistas con la "promesa ya incumplida" de Guardiola respecto a la homologación salarial.

"El compromiso del Partido Socialista es mirar a los ojos a los representantes sindicales y trasladarle a los docentes la firme garantía, el firme compromiso de que si el Partido Socialista gobierna la región a partir del 21 de diciembre los maestros, las maestras, los profesores y profesoras de nuestra región verán homologados su salario".

