Gallardo está "convencido" de poder "dar la vuelta a las encuestas" y acusa al PP de "falta de credibilidad"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra en un acto público celebrado en Castuera (Badajoz), a 5 de diciembre de 2025. - PSOE

MÉRIDA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que está "convencido" de poder "dar la vuelta a las encuestas" que actualmente dan al PP como formación ganadora, al mismo tiempo que ha acusado a los 'populares' de "falta de credibilidad" cuando dicen que si los socialistas ganarán las elecciones les dejarán gobernar en solitario.

El candidato socialista ha calificado estas afirmaciones como "un ejercicio más de incoherencia y oportunismo" por parte de los 'populares'. "En 2023, el PSOE fue la lista más votada en Extremadura y el PP hizo justo lo contrario de lo que ahora exige. Guardiola dijo que no gobernaría con Vox y lo primero que hizo fue pactar con ellos y meterlos en las instituciones. Esa es la realidad", ha recordado.

En un acto público celebrado en Castuera (Badajoz) junto al expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Gallardo ha insistido en criticar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afeándole que "ya está bien de que venga a Extremadura" a decir "lo que tenemos que hacer". "Extremadura no se dirige desde Madrid. Extremadura decide por los extremeños", ha cargado.

Además, el candidato socialista ha mostrado su positividad de cara a las próximas elecciones autonómicas y ha afirmado que las encuestas que de momento dan segundo clasificados al PSOE muestran "una fotografía parcial" "Si cada uno de nosotros se compromete, estoy convencido de que podemos dar la vuelta a las encuestas y que la ciudadanía nos dé la oportunidad de gobernar", ha asegurado.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha mostrado su apoyo a Miguel Gallardo, y ha explicado que, pese a los pronósticos de algunas encuestas, "la única encuesta decisiva será la del día 21, cuando hablen los 900.000 extremeños".

El expresidente ha puesto en valor la resistencia histórica del PSOE y ha recordado que el partido "ha vivido persecución, clandestinidad y lucha durante buena parte de sus más de 140 años de historia", y que, gobierne o no, "seguirá trabajando por la dignidad y el bienestar de la gente".

Rodríguez Ibarra ha destacado la trayectoria de Gallardo en la política local y provincial, subrayando su "constancia y gestión ejemplar", tanto durante su época como alcalde de Villanueva de la Serena, como durante su mandato como presidente de la Diputación de Badajoz.

