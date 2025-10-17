Gallardo insta a Guardiola a convocar ya las elecciones tras rechazar su propuesta de reunirse para negociar las cuentas

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en la Asamblea. - EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha instado a María Guardiola a que convoque "ya" las elecciones "para no engañar" a los ciudadanos tras desvelar que este pasado jueves la presidenta rechazó su propuesta de mantener una reunión "sin fotos ni focos" para tratar de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026 y facilitar así la "estabilidad" política en la región.

"Si no se quiere negociar y lo que se busca es otro escenario, es decir, lo que se buscan son unas elecciones, lo que tienen que hacer es convocarlas ya y no engañar a los extremeños", ha planteado Gallardo en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, tras analizar los presupuestos presentados por la Junta, comprobar que no se ha incorporado "ninguna" de sus propuestas, y de constatar que Guardiola "no quiere negociar".

Gallardo ha reiterado la valoración ya ofrecida este jueves sobre unos presupuestos que contemplan una "política fiscal injusta", así como "importantes recortes", entre los que ha citado la política forestal, a los que se unen ahora el despido de los bomberos forestales a los que Guardiola se comprometió en verano a contratar, y en materia de vivienda, cuyo presupuesto apenas recoge el 1% del incremento de las cuentas.

A todo ello une que son unos presupuestos que "no han sido negociados", en tanto que no contemplan "ninguna" de las propuestas presentadas "en tiempo y forma" tal y como les solicitaron.

Por tanto, considera que un gobierno que estando en minoría y que se despache, ha señalado, diciendo que sus propuestas son "irrealizables" y que contemple la "imposibilidad" de negociar su política fiscal, es "simple y llanamente un gobierno que no quiere negociar", de modo que lo que está buscando es "otro escenario", en alusión al adelanto electoral planteado por la propia Guardiola si no se aprueban las nuevas cuentas para 2026.

