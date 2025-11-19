Gallardo llama a la movilización para mantener lo "recuperable" tras dos años de gobierno de Guardiola

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo durante el primer acto de la precampaña extremeña. - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido su candidatura frente a la falta de proyecto político de María Guardiola con el objetivo de "devolver la dignidad" y para "recuperar lo que todavía es recuperable" en la comunidad autónoma tras dos años y medio de gobierno del PP.

Así lo ha dicho en un acto del partido al que ha asistido el secretario general del partido, Pedro Sánchez, acompañado por los miembros integrantes de su candidatura a la Presidencia de la Junta, a quienes ha pedido que tengan "compromiso" para "devolver los derechos a los extremeños", y en este punto ha presentado al actual PSOE como los "dignos herederos" de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.

Por ello ha pedido a los socialistas que en los 32 días que restan para la cita con las urnas hagan un "esfuerzo" para que el mejor homenaje que le hagan Fernández Vara sea "recuperar las banderas que a él le gustaba alzar, que son las banderas de la igualdad, de la sanidad pública, de la educación".

El acto se ha celebrado en una carpa en un hotel de Mérida cuyo aforo, de unas 600 personas, se ha visto claramente sobrepasado y varios cientos de simpatizantes del partido se han quedado fuera, a quienes el jefe del Ejecutivo presidente del Gobierno ha saludado antes de entrar en el recinto al grito de "presidente, presidente".

En el acto han intervenido también la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Un acto en el que Gallardo ha reconocido que ha recibido un "chute de emoción" para afrontar la campaña electoral, y ha hecho varias alusiones a una victoria en las urnas y a gobernar tras el 21 de diciembre: "Si alguien piensa que el PSOE no va a ganar las elecciones es porque no ha venido aquí", ha espetado, para añadir que este acto es un "símbolo del cambio" a partir del 21 de diciembre.

También lo ha hecho cuando se ha comprometido, en respuesta al guante que le ha lanzado el alcalde de Mérida, a mantener abierta "24 horas al día" las dependencias de la residencia oficial de la Presidencia de la Junta en la capital autonómica.

El candidato socialista ha agradecido a Pedro Sánchez su presencia y le ha expresado el orgullo que sienten los socialistas extremeños del Gobierno de España y los avances sociales aplicados durante su mandato, como las subidas del salario mínimo o las pensiones, que benefician más a Extremadura que al resto del país por tener los menores ingresos.

También ha criticado que Guardiola rechace la quita de deuda de más de 1.700 millones de euros propuesta por el Gobierno "porque se lo mandatan de Madrid", y este es otro de los motivos por los que se presenta a unas elecciones que en Madrid creen que "le pueden venir bien a Feijóo" porque se piensan que "es la Extremadura de los Santos Inocentes, que todavía nos van a engañar".

"Extremadura ha decidido emanciparse hace mucho tiempo. Los gobierno de Juan Carlos Guillermo sirvieron para tener autoestima, para decir que las decisiones las tomamos aquí, y el 21 de diciembre se lo vamos a decir", ha apuntado.

EL "BULO" DE ALMARAZ SE LE HA "CAÍDO" A GUARDIOLA

En su intervención, Gallardo ha reiterado que a Guardiola también se le ha "caído" el "bulo" del cierre de la Central Nuclear de Almaraz, y en este sentido ha mostrado su agradecimiento a Sánchez después de que esta semana el Gobierno de España haya iniciado los trámites para una prórroga si se hace "con criterios de seguridad".

"Yo estoy convencido de que se hará y se podrá hacer", ha abundado Gallardo, quien ha avanzado que los socialistas apoyan la continuidad de la planta "para continuar con el proyecto de la gigafactoría que Guillermo Fernández Vara impulsó".

En este sentido, le ha avanzado a Sánchez que el día 22 de diciembre le tendrá "en la puerta pidiéndote ayuda para volver a impulsar el proyecto de la gigafactoría que dé esperanza al proyecto de industrialización" puesto en marcha por los socialistas.

Por último, ha vuelto a aludir al rechazo de Guardiola a mantener un cara a cara televisado con él. "En el mítin del domingo solo hablaba de mí, ero luego le he propuesto que hagamos un debate y no quiere hablar", mientras que él quiere debatir para exponer el proyecto que tiene para Extremadura.

DOS AÑOS SIN DAR "UN PALO AL AGUA"

El secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, ha centrado su intervención en reprochar la falta de trabajo de María Guardiola durante los dos años y medio de Gobierno, en los que no ha hecho "nada" por la ciudad.

Ha estado, ha dicho, "dos años sin trabajar y sin dar un palo al agua", algo que tiene en común, ha dicho, con Santiago Abascal, y en este sentido ha apelado al "sacrificio personal" que supone la vida de servido público de los representantes políticos.

En este punto, ha recordado al presidente Guillermo Fernández Vara que pasaba "días y noches" trabajando, en muchas ocasiones en la casa de la residencia oficial del Presidente, que lleva cerrada todo este tiempo, y que ha pedido a Gallardo que se comprometa a vivir en este "símbolo" de todos los extremeños.

Cabe destacar que antes de la intervención de Gallardo se ha emitido un video con intervenciones de Guillermo Fernández Vara que ha sido calurosamente aplaudido.