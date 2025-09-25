Gallardo no volverá a hablar sobre el caso del hermano de Sánchez hasta un juicio que espera que sea "lo antes posible"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios de comunicación en el patio de la Asamblea. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que no va a volver a hablar sobre su situación judicial en el caso del hermano de Pedro Sánchez hasta la celebración de un juicio que ha reclamado que se celebre "lo antes posible".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea, tras el cara a cara que ha mantenido con la presidenta de la Junta, María Guardiola, el primero tras confirmarse la apertura de juicio oral contra él por su participación como presidente de la Diputación en la contratación de David Sánchez.

Asimismo, ha declarado sentirse "tranquilo" ante esta situación, al tiempo que ha vuelto a declarar su inocencia y de repetir que no va a dimitir porque sería hacer precisamente lo que buscan las asociaciones de "ultraderecha" que pusieron una "denuncia falsa" y PP y Vox al sumarse a su relato. "No nos van a doblegar", ha reiterado.

"Es la última vez que voy a hablar de esto", ha dicho en respuesta a los periodistas que han solicitado su comparecencia para preguntarle sobre la instrucción de la juez Biedma, sobre quien no ha querido volver a pronunciarse porque ahora se entra en "un proceso completamente nuevo, un proceso diferente", y ante el cual desea que se celebre "cuanto antes para que se pueda ver dónde está la verdad".

Y hasta que no llegue ese momento, ha remarcado, no volverá a hablar porque no tiene "ninguna novedad que dar", aunque entiende que "a nivel mediático pueda interesar", pues es un caso que está "vinculado claramente" con el presidente del Gobierno, porque "si David Sánchez se llamara David Jiménez no habría caso ni estaríamos aquí".

Tras refrendar su confianza en los tribunales, ha deseado que "a partir de ahora se deje trabajar" a la justicia, y que pueda fijar fecha para el juicio "lo antes posible" para que, por otra parte, "vaya terminando" la "pena del telediario" que es algo que ha reconocido es "duro", porque lleva "un año y medio desde que una organización de ultraderecha, coordinada con la derecha y la ultraderecha de este país, puso una denuncia falsa, instrumentalizando la política".

