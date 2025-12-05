Gallardo propone un plan de ayudas a la industria para atraer jóvenes y con facilidades de acceso a la vivienda

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante su visita a INQUIBA. - PSOE EXTREMADURA

GUAREÑA (BADAJOZ), 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a impulsar un Plan de Retorno del Talento Extremeño, que incluye incentivos a empresas que contraten a jóvenes que regresan a la comunidad, así como ayudas para la vivienda y gastos iniciales, y un "acompañamiento integral" durante el primer año.

Gallardo ha hecho referencia a esta propuesta, recogida en la medida 41 de su programa de compromisos de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, en este primer día de la campaña electoral en el que se ha desplazado a Guareña para visitar la empresa INQUIBA, un "buque insignia" de la industria en Extremadura.

Desde estas instalaciones ha lanzado un mensaje a los jóvenes, que son "el presente, pero especialmente el futuro de cualquier sociedad", y que los socialistas quieren retener en la comunidad autónoma apostando por este sector y por el "retorno del talento", el de los "jóvenes que han estudiado, que tienen además capacidades, pero que muchas veces no tienen oportunidades".

En este sentido, ha añadido que no han tenido oportunidades con el gobierno de María Guardiola que planteó programas en los que gastó "millones de euros" para atraer a Extremadura gente que pueda trabajar "para otros de otras comunidades", y que finalmente ha sido un "engaño" porque no ha conseguido frenar la pérdida de población en esta comunidad autónoma frente a otras que han ganado.

En su opinión, al talento que hay en la comunidad "hay que darle valor", ha dicho, para añadir que las ingenierías en electricidad y electrónica de la Universidad de Extremadura están en "el número uno del ranking de Shanghái", de modo que hay que "conectar el mercado laboral con también la investigación y la formación" con el fin de "dar garantía de que los jóvenes se quedan aquí y también para buscar el retorno de los que se marcharon".

Al respecto, se ha referido al programa impulsado por INQUIBA, Hacho Quédate, que ha calificado como una "auténtica maravilla", por el que buscan a jóvenes en los institutos de Formación Profesional y en la universidad, y tras explicarles lo que hacen les ofrecen "oportunidades" a través de la formación profesional dual y de la universidad.

Gallardo ha celebrado que "gran parte" de esos jóvenes son de la comarca, lo que significa que aporta "no solamente empleo, sino también la posibilidad de quedarse en su lugar de nacimiento". Por tanto, apuesta por empresas como esta que tienen "una enorme responsabilidad social corporativa" y un "firme compromiso con Extremadura", y darles "la oportunidad para que el poder captar a esos jóvenes sea más fácil".

En este contexto ha situado su propuesta de poner en marcha un plan de retorno del talento que, según ha explicado, no es otra cosa que ayudar a las empresas que deciden "recoger ese talento", y también ayudar a los jóvenes a su instalación, facilitando el acceso a la vivienda, con ayudas, y "sobre todo acompañarlos a lo largo de todo el proceso".

El objetivo es que "vean que lo más atractivo en la vida es ser feliz y para ser feliz es imprescindible estar al lado de los que tú quieres, a los que te quieren", y eso se consigue "viviendo donde naciste, donde tienes a tus amigos y que no tengas la necesidad obligada de marcharte".

Los socialistas, ha continuado, van a apostar por la industria porque Extremadura tiene sol, territorio y agua, y estos son "los ingredientes imprescindibles para la industria del siglo XXI", de modo que van a retomar, ha dicho, los proyectos industriales que se pusieron en marcha en la anterior legislatura pero que se han quedado "varados como consecuencia de la incompetencia" del gobierno de María Guardiola.