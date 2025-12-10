Gallardo propone una ventanilla única para autónomos y empresarios que atienda sus demandas

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, atiende a los medios - PSOE DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto la puesta en marcha de una ventana única digital y también presencial para el autónomo y el empresario que atienda sus demandas y mantenga la "escucha activa principal que debe tener la administración regional" para poderles ayudar.

Una iniciativa que "no se puede hacer sin la colaboración de los ayuntamientos" que, tienen que ser colaboradores "imprescindibles" del comercio de cada municipio con sus distintas especialidades y "sobre todo sus distintas dificultades"; y que ayude al autónomo y al empresario, no sólo en sus inicios, sino a lo largo de su carrera profesional.

Gallardo también ha puesto el acento en el relevo generacional y en que muchas pequeñas empresas "desaparecen no porque sean poco rentables, sino porque no hay una conexión entre el que emprende y el negocio consolidado".

"Queremos hacer esa conexión entre el negocio consolidado con el emprendedor, precisamente para que no se pierda tejido productivo", ha señalado Gallardo en declaraciones a los medios en Badajoz con motivo de su visita a los comercios de la zona del barrio de San Roque, donde ha estado con empresarios y pequeños autónomos que le han trasladado los problemas que tienen cada día, relacionados con la burocracia o la "poca atención" que tienen estos últimos a lo largo de su vida profesional.

En este punto, ha sostenido que desde que María Guardiola preside la Junta "las cosas están mal", y que en Extremadura "el comercio minorista va mal", para lo que "un claro ejemplo" es que en 2023 crecía en torno al 3 por ciento, en 2024 "ya empezó a caer ese crecimiento" y este 2025 "el decrecimiento ha sido del 0,7", tras lo que ha recalcado que eso implica que no hay atención ni una política dirigida a dicho comercio y a afrontar sus retos, tanto las grandes superficies como la digitalización o la paquetería y las "grandes multinacionales".

Para Gallardo, a la hora de afrontar esos grandes retos el comerciante tiene la especialización y la atención personalizada, de manera tal que hay que ayudarles y "por supuesto" a través de planes específicos, de ahí el anuncio de la puesta en marcha de la citada ventanilla única.

