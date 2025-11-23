Gallardo recuperará la Consejería de Igualdad y trabajará por una "corresponsabilidad real" si gana las elecciones

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público en Cáceres junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que si gana en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre recuperará la Consejería de Igualdad, suprimida por el Gobierno de PP y Vox, al tiempo que ha lamentado el "debilitamiento" de la red de apoyo a las mujeres en los últimos años.

Lo ha hecho en el marco de un acto público celebrado este domingo en Cáceres con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual han participado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé.

Durante su intervención, el líder de los socialistas en la región ha criticado un "retroceso inaceptable" en materia de derechos y políticas públicas que, ha subrayado, también se palpa en cómo "la derecha y ultraderecha han deshumanizado servicios esenciales" como los centros de 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Concretamente, Gallardo se ha referido al de Mérida, asegurando que dicho centro ha sido relegado a "los sótanos del hospital" de la capital autonómica, algo que los socialistas han calificado de "espacio indigno".

