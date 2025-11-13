Gallardo señala que los diputados del PSOE no votan en el Congreso contra Almaraz sino contra la "demagogia" del PP

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que los diputados extremeños de su partido en el Congreso no han votado este jueves "contra" la Central de Almaraz al rechazar en dicha cámara la enmienda del PP para derogar el calendario de cierre nuclear, sino que lo han hecho contra la "demagogia" y los "fuegos de artificio" de los 'populares' en materia nuclear.

"Los diputados del PSOE no han votado hoy contra la central nuclear. Lo que han votado hoy los diputados del Partido Popular es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad y es que Almaraz se va a cerrar", ha espetado, toda vez que --ha asegurado-- "Almaraz no se va a cerrar".

"Almaraz se va a prolongar. Y esa prolongación en su vida útil tenemos que aprovecharla para generar esperanza y oportunidad", ha incidido Gallardo, quien ha defendido la necesidad de ir trabajando ya en una "alternativa" a la instalación nuclear de Almaraz, una vez que ahora se ha mostrado "convencido" de que "se va a prorrogar" su vida útil.

"Las empresas han solicitado en el último día prácticamente que podían hacerlo la prórroga, el Gobierno ha pasado esa petición de prórroga al Consejo de Seguridad Nuclear, va a hacer el informe... Yo no tengo ninguna duda de que va a ser favorable y estoy convencido que el Gobierno va a prorrogar la central nuclear", ha remarcado a preguntas de los medios tras reunirse este jueves en Badajoz con representantes de la Creex.

No obstante, ha añadido que "el problema no es tanto que se vaya a terminar la vida útil de la central porque no existe el problema de que en el 27 se vaya a cerrar". "Yo estoy convencido que se va a prorrogar, estoy convencido. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer en estos tres años de prórroga. Si vamos a seguir confrontando, si vamos a seguir enfrentando, si lo que vamos a seguir es enredando, o vamos a aprovechar el tiempo, vamos a utilizar ese tiempo para realmente crear una alternativa en Extremadura", ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que él si consigue gobernar tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre trabajará para como "alternativa" a la Central de Almaraz se construya la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata.

"Yo apuesto por la alternativa. Y como presidente de la Junta de Extremadura, a partir del 21 de diciembre, si los extremeños lo desean, vamos a trabajar para que la gigofactoría esté y para que otras industrias puedan venir", ha afirmado.

Así, ha pedido que no se "enrede" con este asunto, porque el PSOE en Extremadura "claro" que apuesta por la central de Almaraz "por los trabajadores"; y ha lamentado que por el contrario "otros --en alusión al PP-- apuestan por las que gestiona la central nuclear, reduciéndole 45 millones de euros de impuestos".