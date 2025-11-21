Gallardo ve al PSOE "perfectamente engrasado" para afrontar las elecciones con una campaña "netamente extremeña"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reivindicado este viernes al PSOE de la región como un partido "perfectamente engrasado" que "sale preparado para ganar" las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con una campaña que, ha subrayado, es "netamente extremeña".

Así, asegurando afrontar esta "campaña trepidante" con "ilusión, muchas ganas y mucha fuerza", el líder de los socialistas extremeños ha remarcado a un mes exacto de la celebración de los comicios autonómicos que, "pese a que algunos pensaron" que la convocatoria les iba a "coger distraídos", el PSOE "está perfectamente engrasado para afrontar estas elecciones".

Asimismo, Gallardo ha apuntado que, aunque el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "volverá en más de una ocasión" a la región, tras su participación este pasado miércoles en un acto público en el cual los socialistas presentaron en Mérida las listas electorales con las que salen "a ganar" en las urnas, la campaña tendrá como "protagonistas" a quienes "se dejan la piel para que Extremadura crezca desde dentro".

"Probablemente vengan compañeros y compañeras del partido, ministros, compañeros secretarios generales que también se han ofrecido en otros territorios a venir... pero será una campaña netamente extremeña", ha señalado el candidato socialista tras asegurar que si hay algo "fundamental" para su formación es que las decisiones se tomen "en Extremadura".

