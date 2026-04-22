Garriga dice que la prioridad nacional será "principio político inspirador" en todas las políticas sociales extremeñas

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios de comunicación en Mérida - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado que la prioridad nacional será "principio político inspirador" en todas las políticas sociales de la comunidad extremeña y su partido aspira a que también lo sea "en Aragón, en Castilla y León y en el Gobierno de España".

"¿Quién tiene problemas en que las políticas sociales estén dedicadas a los españoles?", ha asegurado en declaraciones a los medios en Mérida, donde se ha mostrado convencido de que, si algún ciudadano se marcha a Japón o Reino Unido, los políticos de dichos países gobernarán y legislarán para sus compatriotas.

Por ello, ha asegurado que no entiende bien "cuál es la polémica", ya que los españoles "pagan impuestos para que sus gobernantes les mejoren la vida".

"A partir de ahí todo lo demás son polémicas e intentar ya torpedear un acuerdo de gobierno que, ya les avanzo, vamos a trabajarlo hasta la última coma, con responsabilidad, con partidas presupuestarias dedicadas a ello y que tengan muy claro que la alternativa política, con la responsabilidad de Vox, ha empezado a andar. Así que, que lo asuman y se preparen porque llegará al Gobierno de España de la mano de nuestro presidente nacional", ha asegurado.

Ignacio Garriga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en Mérida durante la sesión de investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura tras haber alcanzado un acuerdo Vox que incluye en su contenido el término de prioridad nacional.

También, y sobre algunas críticas a este concepto realizadas por, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Garriga ha espetado que o la presidenta madrileña "no conoce" el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura o "demuestra una vez más que hay 17 Partidos Populares".

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