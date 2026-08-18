El Gobierno de Cáceres aplaude que se inicie el trámite para nombrar BIC a la Cruz por su "valor patrimonial"

Archivo - Vícor Bazo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, ha calificado de "magnífica noticia" que la Junta de Extremadura haya iniciado el expediente para nombrar Bien de Interés Cultural (BIC) a la Cruz de los Caídos de la ciudad, en calidad de Monumento, ya que se trata de un paso "muy importante" al reconocer el "valor patrimonial" de la Cruz y protegerla dentro del BIC.

"Es precisamente lo que el Ayuntamiento venía defendiendo, que la Cruz de los Caídos es un referente en la ciudad, es un sitio de encuentro, forma parte del paisaje urbano y que debe de continuar donde está", ha señalado Bazo este martes en declaraciones a los medios tras conocerse que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se inicia el expediente para la declaración.

Bazo ha insistido en que el Gobierno cacereño va a seguir defendiendo la Cruz por "todas las vías legales" frente a un Gobierno que, desde Madrid, "intenta imponer la sinrazón de destruir y de quitar nuestro patrimonio para tener una cortina de humo y confrontar", ha dicho, al tiempo que ha aplaudido que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Cultura, Laureano León, están "defendiendo y velando por los intereses de los cacereños".

"Y desde este equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde Rafael Mateos, vamos a seguir defendiendo un símbolo de unión y un símbolo de concordia como es la Cruz de los Caídos", ha espetado.

A la pregunta de que si se le considera un símbolo franquista, ya que la propia resolución publicada este martes en el DOE reconoce que el monumento tuvo su origen en el acuerdo municipal de 9 de septiembre de 1937 para erigir una cruz en homenaje a los caídos, siendo levantado en plena Guerra Civil e inaugurado en mayo de 1938, Bazo ha defendido que "los cacereños no lo interpretan como un símbolo franquista", y ha apuntado que en 1984 "ya se declaró como memoria para todos los caídos".

"La Cruz de los caídos forma parte del paisaje de la ciudad. Los cacereños no lo interpretan como ningún monumento de la época franquista", ha recalcado Bazo, que ha defendido que el monumento "es el sitio de encuentro" donde se pide un taxi o se coge el autobús.

Según el teniente de alcalde cacereño la Cruz "forma parte de nuestro día a día". "Entendemos que al final desde el Gobierno de España lo que se intenta es confrontar tanto con el Ayuntamiento de Cáceres como contra la Junta de Extremadura y utilizar el patrimonio de la ciudad en este caso para esa confrontación", ha concluido.