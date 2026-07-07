El Gobierno central crea siete nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 7 de julio, la creación de siete plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura, con lo que la plantilla judicial crece un "histórico" 5,4 por ciento y la fiscal un 6,15 por ciento.

Se trata de una cifra "histórica" que no se alcanzaba desde 1989. De hecho, durante la última década se han se han creado 13 plazas judiciales en total.

En concreto, de las siete nuevas plazas judiciales para Extremadura, cinco serán para los tribunales de instancia de Cáceres y Badajoz y dos para las Audiencia Provinciales de estas provincias extremeñas.

Así, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales y ha avanzado que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en los próximos días", de tal manera que "los primeros jueces y magistrados que estarán ya trabajando en sus diferentes destinos se producirán el 31 de diciembre de este año".

De este modo lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, en la que ha remarcado que "nunca antes en la historia se han creado 700 plazas" para jueces y fiscales en un único año y ha indicado que este es el "ritmo" que se tiene que llevar a cabo "en los próximos años también".

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