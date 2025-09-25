Vox considera que Gallardo "debe abandonar la política" tras la apertura de juicio oral

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha considerado que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, "debe abandonar la política" tras la apertura de juicio oral contra él.

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y a Gallardo tras desestimar los recursos que éstos habían presentado.

Así, en declaraciones a los medios, Ángel Pelayo Gordillo ha asegurado que la situación que se vive corresponde a "la España distópica" a la que, en su opinión, quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acostumbren los ciudadanos donde "no se asume ninguna responsabilidad política por parte de nadie". "Pues uno más el señor Gallardo", ha dicho

"En Extremadura, el señor Gallardo no puede permanecer con el acta de diputado aquí. Es que no puede ser, no es que no solamente no pueda representar al partido o ningún partido dignamente, es que tampoco hace honor a la confianza que en él pusieron los extremeños que le votaron. El señor que se le ha descubierto lo que se le ha descubierto no puede permanecer ni un día más", ha señalado.

A preguntas de los medios por si cree que hay jueces que hacen política, como ha sostenido Gallardo, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, ha aseverado que esa es la "teoría del señor Sánchez". "Que en su camino enloquecido, al que quiere llevar a España, quiere ya destruir la misma separación de poderes, que es la base de la democracia. Los jueces hacen justicia y se atienen a la ley", ha manifestado.

De esta forma, Gordillo ha manifestado que lo que ocurre es que "hay políticos que van contra la ley, hacen actos contra la ley y la ley naturalmente responde. Eso no es porque los jueces hagan política, no, no. Los jueces se ven obligados no a hacer política sino a sentenciar, naturalmente, y a juzgar comportamientos impropios, nada más", ha dicho.

ADVIERTE DEL COSTE ELECTORAL "GRAVÍSIMO"

También, sobre el hecho de que Gallardo no vaya a dimitir, como él mismo ha dicho, ha advertido Gordillo del coste electoral "gravísimo" que podría tener esta situación para el PSOE extremeño y ha añadido que la cuestión es ver si esta formación lo "consiente".

Finalmente, y sobre las afirmaciones del líder de los socialistas extremeños de que no van a poder con él, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea ha asegurado que su partido no va a consentir el "camino enloquecido" hacia el sistema que "quiere instalar" Pedro Sánchez "de carencia de responsabilidades políticas" y va a seguir exigiéndolas.