El Gran Teatro de Cáceres renueva la pintura exterior para volver a su color original de hace cien años

Trabajos de pintua en el Gran Teatro de Cáceres para devolver el color original a la fachada - EUROPA PRESS

CÁCERES 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres está llevando a cabo una renovación de la pintura exterior del edificio para volver al color original de 1926, fecha en la que se inauguró este teatro en la calle San Antón, que ha cumplido su primer siglo de vida.

En la actualidad, el color de las fachadas --tanto la central como la lateral y trasera-- es un naranja que será sustituido por el beige, tal y como lució cuando abrió sus puertas por primera vez, y respetando el blanco de las molduras de puertas, ventanas y dinteles.

De momento, los trabajos han comenzado por la fachada trasera al mismo tiempo que se están acometiendo mejoras en las cubiertas para acabar con pequeñas goteras y humedades. Y aprovechando esta intervención se ha decidido pintar todo el exterior y recuperar el color original para adecentar todo el edificio y tapar también algunos grafitis que han aparecido en la fachada que da a la calle Casas de Cotallo.

La directora del Consorcio Gran Teatro, Marisa Caldera, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que para llevar a cabo esta actuación se han seguido los informes de urbanismo con el objetivo de "respetar todo su valor histórico y patrimonial", y se ha consultado a expertos en historia local.

"Nuestro objetivo es devolverle, en la medida de lo posible, la imagen que tenía hace cien años este edificio. Y bueno, esperemos que guste", ha señalado, que ha avanzado que los trabajos de la pintura comenzaron hace un mes y se espera que concluyan en su totalidad en enero.

Cabe recordar que el Gran Teatro de Cáceres celebra este 2026 su centenario desde que se inaugurara en abril de 1926, por lo que, además de haber programado varias propuestas conmemorativas a lo largo del año, está siendo sometido a una remodelación de imagen y mejora de las instalaciones para afrontar el nuevo siglo.