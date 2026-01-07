Granja de Torrehermosa (Badajoz) se incorpora al servicio de recogida de residuos urbanos de Promedio

Camión de Promedio. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Granja de Torrehermosa se ha incorporado desde el pasado 1 de enero al servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, que está trabajando durante estas primeras semanas en la renovación de contenedores grises, amarillos y azules en el municipio, así como en la reorganización y mejora de las condiciones de limpieza tanto de los propios contenedores como de su entorno.

Asimismo, se ha comenzado recogiendo inicialmente la fracción resto (contenedor gris) seis veces por semana y los contenedores amarillos y azules dos veces en cada caso, mientras se ejecutan las labores de puesta a punto del servicio y campañas informativas.

Tras este periodo inicial, las condiciones se igualarán con el resto de municipios consorciados a Promedio, con cuatro recogidas de fracción resto, dos de materia orgánica, dos de envases de plástico latas y briks y dos de papel y cartón, en cada semana.

Al respecto, se recomienda el depósito de los residuos bien plegados, dentro del contenedor y en días cercanos a la recogida, para facilitar la labor de los operarios del servicio.

A su vez, el lavado de los contenedores se realizará mensualmente con un refuerzo extra en los meses veraniegos, además de establecer la limpieza exterior del contenedor y su ubicación mensualmente con un vehículo de hidrolimpieza.

Según la programación del consorcio y para dar cumplimiento a la legislación en materia de residuos, Granja de Torrehermosa se incorporará a la recogida de la fracción orgánica a través del contenedor marrón cerrado con llave durante el próximo mes de marzo. Esta nueva implantación llevará consigo acciones de planificación, reparto de materiales y difusión de información a la población en las semanas previas a la puesta en marcha.

Desde el consorcio se apela a la colaboración de los vecinos de Granja de Torrehermosa para que, en conjunto, se avance en la consecución de los objetivos de prevención y reciclado de los residuos, "llevando a cabo un uso racional y responsable de los recursos", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

APLICACIÓN DE LA TASA PROVINCIAL

La puesta en marcha del servicio de Promedio conlleva la aplicación de la tasa provincial (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 18 de diciembre de 2024) a todos las viviendas, locales comerciales e industrias de Granja de Torrehermosa, que sustituye a la que el ayuntamiento venía cobrando hasta el momento. El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) emitirá los recibos cada dos meses.

Esta tasa cubre la prestación del servicio de recogida, transporte, clasificación, reciclaje y eliminación de las fracciones resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón, enseres y voluminosos y pilas y baterías usadas (tasas e impuestos autonómicos y estatales incluidos) en los municipios adheridos a Promedio en la provincia de Badajoz.

En total, son ya 107 los municipios adheridos al consorcio en una prestación que atiende a más de 245.000 habitantes en la provincia.