La gripe deja esta temporada en Extremadura 31 fallecidos y 181 casos graves hospitalizados

Los hospitales extremeños no han notificado esta semana nuevos casos graves hospitalizados con gripe, por lo que la temporada de vigilancia de esta enfermedad infecciosa se da prácticamente por finalizada en Extremadura con un balance de 181 casos graves hospitalizados y 31 fallecimientos de pacientes con gripe, datos finales tras la última revisión del servicio de vigilancia de casos graves ingresados.

Según los datos del Sistema Centinela de Vigilancia de la Gripe en Extremadura, la incidencia general de esta enfermedad en la población ha sido menor a la habitual, ya que durante esta temporada los médicos de Atención Primaria habrían atendido a menos de 16.000 personas afectadas por la gripe, una cifra muy inferior a las de una temporada "normal", que se sitúan entre 30.000 y 40.000 personas atendidas en Primaria.

Tan sólo diez de los 181 pacientes graves continúan ingresados en distintos centros hospitalarios de la región, mientras que 141 han recibido ya el alta médica y han regresado a sus domicilios, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De los 181 casos graves que han sido hospitalizados, al menos 151 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes han sido, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (77 casos), enfermedad pulmonar crónica (54), diabetes (41), enfermedad renal (28), obesidad (19), inmunodeficiencia (16), enfermedad hepática (6) y embarazo (1 caso).

LA MAYORÍA DE LOS CASOS GRAVES, SIN VACUNAR

De los 151 casos graves con factores de riesgo, al menos 80 pacientes (53%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, en otros 14 casos no consta que lo hubieran hecho (9%) y 57 sí habían recibido la vacuna (38%). Entre los 31 fallecidos, al menos 14 no se habían vacunado (45%), en otros cinco casos no consta que lo hubieran hecho (16 %) y 12 sí habían recibido la inmunización (39 %).

Por tramos de edad, casi un tercio de los casos hospitalizados tiene más de 80 años (57), pero se han registrado casos graves ingresados en todos los grupos de edad, 32 de ellos en el grupo de 70 a 79 años, 27 en los de 60 a 69 y 50 a 59, 17 en el de 40 a 49, 12 en el de 0 a 9 años, cuatro en los de 20 a 29 y 30 a 39, y dos en el grupo de 10 a 19 años.

Entre los 31 fallecidos, 17 eran mujeres y 14 hombres, también pertenecientes a varios tramos de edad. Se han contabilizado defunciones en los grupos de más de ochenta años (16), 70 a 79 años (9), 60 a 69 (3), y 50 a 59, 40 a 49 y 10 a 19 (1 fallecido en cada uno de ellos).

La tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura se situó la semana pasada en 0,00 casos por cada 100.000 habitantes. Con ello, la región ha permanecido por novena semana consecutiva por debajo del umbral epidémico marcado este año en 94 casos por cada 100.000 habitantes.