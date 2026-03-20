El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad entrega en Cáceres su premio anual a la Fundación Tatiana

El Grupo de Ciudades Patrimonio entrega su Premio Patrimonio a la Fundación Tatiana en Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha entregado en la tarde de este viernes en Cáceres el Premio Patrimonio a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en reconocimiento a su "compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico".

El Premio Patrimonio se ha entregado en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, en el marco de la Asamblea General que el Grupo de Ciudades Patrimonio celebra este fin de semana en la capital cacereña, y que ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, y ha contado con la participación del presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, así como con la asistencia de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además de alcaldes y representantes de las 15 ciudades que integran la red.

El presidente de la Fundación Tatiana, Teodoro Sánchez-Ávila, ha sido el encargado de recoger este premio en un acto solemne que ha reunido a autoridades civiles, militares, académicas y culturales, y que ha puesto en valor el papel de las entidades comprometidas con la protección y difusión del patrimonio.

Durante su intervención, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado el compromiso de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad con la "conservación del legado histórico y cultural", tras lo que ha resaltado que este evento se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Rafael Mateos ha dado la bienvenida a los representantes institucionales de las ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio, como son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Córdoba, Ibiza, San Cristóbal de La Laguna, Mérida, Salamanca, Segovia, Tarragona y Úbeda, y ha tenido también palabras de recuerdo para Cuenca, Toledo y Santiago de Compostela, que no han podido asistir.

El alcalde de Cáceres ha subrayado además la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para "cuidar nuestra historia, velar por nuestro patrimonio y mimar el legado que hemos heredado", destacando que esta responsabilidad se ejerce "con dificultades, pero también con la enorme satisfacción de proteger nuestros tesoros más preciados", ha dicho.

AGRADECIMIENTO A LA GENEROSIDAD DE LA FUNDACIÓN

También el regidor cacereño ha puesto en valor la labor de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, galardonada en esta edición, destacando su "contribución a la conservación patrimonial", especialmente a través del Palacio de los Golfines de Abajo, situado en la capital cacereña, así como su implicación social mediante la rehabilitación de patrimonio, la concesión de becas y el impulso a la vivienda asequible.

Mateos ha agradecido a su presidente, Teodoro Sánchez-Ávila, "la generosidad y la encomiable gestión" que la entidad desarrolla en distintas ciudades españolas, entre ellas Cáceres, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

El alcalde de Cáceres ha aprovechado también su intervención para reivindicar el papel de la ciudad como ciudad patrimonial y de futuro, tras lo que ha definido a Cáceres como "una ciudad moderna que avanza con paso firme, orgullosa de su historia y con la mirada puesta en nuevos retos", ha señalado, destacando el objetivo de que Cáceres sea finalista a Capital Europea de la Cultura en 2031.

En este sentido, ha recordado que la ciudad conmemora este aniversario con una imagen renovada y acciones simbólicas como la iluminación en color azul del Ayuntamiento de Cáceres, en alusión a la efeméride.

Mateos ha concluido invitando a los representantes institucionales a disfrutar de la ciudad y de la programación organizada con motivo de este aniversario, "compartiendo un hito que marcó el rumbo de Cáceres y la abrió definitivamente al mundo", ha destacado.

"EL PATRIMONIO SÓLO SE CONSERVA CUANDO SE COMPARTE"

Por su parte, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado que la Fundación Tatiana "practica exactamente lo que nosotros predicamos", que pasa por que el patrimonio cultural "sólo se conserva cuando se comparte, cuando se cuenta y cuando se convierte en motivo de orgullo y de curiosidad para quienes lo habitan y para quienes lo visitan", ha dicho.

Mazarías ha subrayado además el vínculo de la Fundación Tatiana con ciudades patrimonio como Cáceres y Ávila, así como su apuesta por "un modelo de desarrollo basado en el talento local, el emprendimiento y el arraigo", tras lo que ha reafirmado que "las ciudades Patrimonio de la Humanidad no son museos al aire libre, sino comunidades vivas que necesitan oportunidades para sus jóvenes".

Cabe destacar que la candidatura de la Fundación Tatiana fue presentada conjuntamente por varias ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio y aprobada por unanimidad, reflejando el consenso en torno a una institución que combina la conservación del legado histórico con una intensa actividad cultural, formativa y de impulso al conocimiento.