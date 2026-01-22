Guadalupe se reivindica como destino de peregrinación "de referencia" coincidiendo con dos años jubilares

Guadalupe en una imagen de archivo - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MONASTERIO DE GUADALUPE

MADRID/MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Guadalupe (Cáceres) se reivindica como destino de peregrinación "de referencia" en 2026 coincidiendo con la celebración del Año Jubilar Franciscano y el Año Jubilar Guadalupense, acontecimientos que provocan un mayor movimiento de peregrinos con el objetivo de ganar indulgencias plenarias.

Cabe señalar que el de Guadalupe es un monasterio franciscano y que, el pasado 10 de enero de 2026, el Papa León XIV inauguró el año jubilar que conmemora el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

Por su parte, en 2026 también tendrá lugar el Año Jubilar Guadalupense al caer en domingo el 6 de septiembre, festividad litúrgica de la Virgen de Guadalupe, celebración que se extenderá del 30 de agosto de 2026 al 8 de septiembre de 2027.

La Red de Cooperación de los Caminos a Guadalupe, a cargo de su presiente, José Miguel Martín, y del responsable de su oficina técnica, Felipe Sánchez Barba, han presentado este jueves en Fitur su oferta y han reivindicado la importancia de los mismos.

Así, Felipe Sánchez Barba ha hecho hincapié en que los años jubilares se suele incrementar mucho el número de visitantes y, sobre todo, el acercamiento y el recorrido de los caminos de peregrinación.

GUADALUPE FUE "MUCHO MÁS RELEVANTE" QUE OTROS DESTINOS

Sánchez Barba ha recalcado la importancia de Guadalupe como destino de peregrinación, al tiempo que ha reivindicado que "históricamente fue notable y fue mucho más relevante" que otros destinos, algo que está "absolutamente documentado".

"Yo siempre digo que los caminos a Guadalupe son los grandes olvidados, los grandes olvidados de la península ibérica y quizás de Europa", ha reseñado.

Estos caminos atraviesan diferentes comunidades autónomas y atraviesan ciudades muy importantes, pero sobre todo atraviesan zonas rurales, pueblos muy pequeños y comarcas que tienen una "gran riqueza" cultural y paisajística.

Además, ha dicho, a las rutas de peregrinación históricas se unen otras que cada año recorren ciudadanos, sobre todo en septiembre, que se deben impulsar y promover.

Del mismo modo, Sánchez Barba ha indicado que los caminos a Guadalupe han servido también para acoger a viajeros ilustres e incluso aventureros que en un momento determinado de la historia atravesaron el Atlántico para descubrir otros mundos y, más tarde, llegaron a Guadalupe para dar gracias y para venerar la imagen de la virgen, que era en muchos casos la que llevaban las naos y las naves.

También ha expuesto que los peregrinos que se acerquen a Guadalupe podrán disfrutar de espacios naturales reconocidos por la Unesco, junto a una gran cantidad de patrimonio intangible, haciendo de ello un producto "viable" e "innovador"