La Guardia Civil desaloja un campamento con 16 menores por el incendio de Cuacos de Yuste (Cáceres)

Agentes de la Guardia Civil colaboran en la extinción de un incendio declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

Se pide a los visitantes del Monasterio de Yuste que se mantengan dentro del recinto para no entorpecer las labores de extinción

PLASENCIA (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido al desalojo de un campamento en el que se encontraban 16 menores, ubicado en las proximidades del Monasterio de Yuste, como consecuencia del incendio declarado cerca de Cuacos de Yuste (Cáceres).

La medida ha sido adoptada por precaución, según han informado fuentes del instituto armado. Los menores, junto con los monitores y el personal del campamento, han sido acompañados hasta Cuacos de Yuste, donde permanecerán atendidos mientras continúan los trabajos de extinción del incendio.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los servicios de emergencia, agentes de la Guardia Civil también han informado a los visitantes que se encontraban en el Monasterio de Yuste de la conveniencia de permanecer temporalmente en el recinto con el fin de no entorpecer el tránsito de los vehículos de emergencia ni las labores de los servicios de extinción de incendios.

La Guardia Civil mantiene su colaboración con el resto de organismos y servicios de emergencia desplegados en la zona para garantizar la seguridad de las personas y facilitar el desarrollo de las labores de extinción.