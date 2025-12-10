La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Hervás y detiene a una mujer

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Hervás (Cáceres), han desarrollado una actuación contra el tráfico de drogas, que ha supuesto la desmantelación de un punto de venta en esta localidad y la detención de una mujer.

En esta actuación se ha practicado el registro de un inmueble y se han incautado 750 dosis de cocaína, además de otros efectos relacionados con el delito de tráfico de drogas investigado.

Como consecuencia de la operación, fue detenida la mujer, que en el momento de los hechos se encontraba en la vivienda, mientras que un hombre, supuestamente relacionado con la actividad delictiva, se presentó después, de forma voluntaria, ante la autoridad judicial.

La investigación se inició hace varios meses, cuando los agentes comenzaron a sospechar acerca de una vivienda ubicada en Hervás donde, según diversas informaciones recabadas, podría estar llevándose a cabo la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Estas primeras señales apuntaban a un punto activo de suministro que abastecía tanto a consumidores locales como a otros procedentes de diferentes municipios de la comarca.

Durante este tiempo, los agentes han desarrollado un "complejo trabajo" de análisis y recopilación de indicios, que permitió reunir pruebas sobre la actividad ilícita que, presuntamente, se estaría llevando a cabo desde la vivienda.

Así, la información obtenida apuntaba a un tráfico continuado de sustancias destinado al suministro directo a consumidores, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante la consistencia de los indicios reunidos, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial la autorización de entrada y registro del inmueble investigado, que se realizó el pasado 4 de diciembre, en una intervención coordinada y planificada para garantizar tanto la seguridad como la eficacia de la actuación.

RESULTADO DEL REGISTRO

Durante el registro se intervinieron diversos efectos vinculados directamente con la actividad de tráfico de drogas. Entre ellos cerca de 750 dosis de cocaína, una báscula de precisión y distintos elementos utilizados habitualmente para el envasado y preparación de las dosis, como alambre plastificado empleado para el cierre hermético de las bolsas, unos hallazgos que confirmaban las sospechas mantenidas durante meses por los investigadores.

Como consecuencia de la operación, fue detenida una mujer, que en el momento de los hechos se encontraba como única moradora en la vivienda registrada. Además, un varón relacionado presuntamente con la actividad delictiva, que no se encontraba en el domicilio en el momento de la intervención, tras tener conocimiento de la actuación policial, se presentó voluntariamente ante la autoridad judicial competente.

El juzgado encargado del caso ha decretado medidas cautelares para ambos implicados, quedando el procedimiento abierto a la espera de las diligencias posteriores.

La Guardia Civil ha recordado que la colaboración ciudadana es una herramienta fundamental para la detección de estas actividades ilícitas y ha animado a los vecinos a comunicar cualquier información que pueda resultar útil para seguir avanzando en la erradicación del tráfico de estupefacientes en la provincia.