La Guardia Civil detiene a los presuntos autores del robo en el Complejo LEO de Monesterio y no descarta más arrestos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores del robo de la caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz), cometido a finales del pasado mes de diciembre y en relación al cual no se descarta que se produzcan más arrestos.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios tras asistir a un acto en Badajoz, donde ha señalado a tenor de estas detenciones registradas este pasado martes que a estas personas se les imputa el robo de la citada caja fuerte del 'Camión de los Regalos' de Monesterio y también el que tuvo lugar en las oficinas de Correos justo antes de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, en concreto en Fuente de Cantos además de intentos o incidencias en otras localidades.

"Aquel famoso que se ponía en duda la democracia y las barbaridades que se dijeron... Pues son estas personas", ha remarcado, junto con que la Guardia Civil "ha hecho un trabajo magnífico" y que él sabía que "al final se les detendría", como también ha remarcado que, "después de las barbaridades que dijeron algunos", este miércoles "deberían de reflexionar".

En concreto, ha sido la Guardia Civil quien ha procedido a la detención de estas personas, que pasarán a disposición judicial "probablemente" este mismo miércoles, a la par que no se descartan nuevas detenciones.

En este punto y en relación a que las cámaras de seguridad detectaron hasta cinco personas encapuchadas y sobre las investigaciones para detener a las tres que parecen directamente implicadas, Quintana ha apuntado que conocen que "en algún caso hay incluso fallecidos ya también", y que en cualquier caso continúan las investigaciones en torno a este robo, en el que estarían interesados en principio en el dinero o elementos de valor, dado que la caja apareció días después en una finca de Cala (Huelva).

Y es que, como ha explicado, sucedió de forma similar al caso de robo en Correos, "ellos no querían los votos de Correos, no les servía para nada, los tiraron". "Con eso no ponían en riesgo la democracia ni muchísimo menos. Ellos iban buscando dinero o cuestiones de valor, el resto de las cosas estas personas no tenían ningún interés por ello", ha apuntado.

(Más infromación en Europa Press)