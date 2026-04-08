La Guardia Civil organiza una batida con voluntarios este jueves en busca del desaparecido en Jarandilla de la Vera

Dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha organizado una "gran batida" este jueves, 9 de abril, en Jarandilla de la Vera (Cáceres), para tratar de localizar al hombre desaparecido desde el pasado jueves, en la que participarán diversas unidades y especialidades de la institución armada, junto a voluntarios que deseen colaborar en las labores de búsqueda.

En este sentido, la Guardia Civil hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para participar en la batida, para lo cual destaca que es importante contar con buena condición física, llevar calzado adecuado, así como agua y avituallamiento para la jornada.

El punto de encuentro para todas las personas que quieran participar será a las 9,00 horas en el velatorio de Aldeanueva de la Vera.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha continuado este miércoles por sexto día consecutivo con la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera. En esta jornada se han desarrollado diversas actuaciones sobre el terreno y labores de investigación con el objetivo de localizar cualquier indicio que permita avanzar en el esclarecimiento de su paradero.

Cabe recordar que permanece desaparecido desde la madrugada del pasado jueves cuando este hombre, se encontraba alojado en un campamento de la localidad, junto a otras personas, salió momentáneamente del lugar, y no regresó.

El desaparecido, de 74 años, mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, y vestía una gorra y un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.