Continúa por sexto día consecutivo el dispositivo de búsqueda del hombre desapareciendo en Jarandilla de la Vera

1075816.1.260.149.20260408111257 Perros de la Guardia Civil participan en la búsqueda del desaparecido en Jarandilla de la Vera - GUARDIA CIVIL

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa este miércoles por sexto día consecutivo con la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera.

Durante la jornada de este miércoles se desarrollarán diversas actuaciones sobre el terreno y labores de investigación con el objetivo de localizar cualquier indicio que permita avanzar en el esclarecimiento de su paradero, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Cabe recordar que este hombre permanece desaparecido desde la madrugada del pasado jueves cuando este hombre, se encontraba alojado en un campamento de la localidad, junto a otras personas, salió momentáneamente del lugar, y no regresó.

El hombre desaparecido, de 74 años, mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, y vestía una gorra y un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, informa la Guardia Civil.