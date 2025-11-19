La Guardia Civil rescata a un perro atrapado a gran altura en la Cascada del Chorritero en Ovejuela

OVEJUELA (CÁCERES), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado este miércoles a un perro que había quedado atrapado a gran altura en la Cascada del Chorritero, en la alquería de Ovejuela, pedanía perteneciente a la localidad hurdana de Pinofranqueado.

Ante esta situación, y tras recibir una llamada para alertar de esta situación, la Guardia Civil ha movilizado de inmediato los recursos necesarios para su rescate, como efectivos del Grupo de Rescate en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal, que han logrado acceder a la zona y poner al animal a salvo.

Tras esta actuación, el perro, que no podía descender por sus propios medios, ya se encuentra nuevamente con su dueño, sano y salvo, según informan fuentes de la Guardia Civil.