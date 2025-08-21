La Guardia Civil sobrevuela la zona afectada por el incendio de Jarilla para detectar posibles reactivaciones

Vista del incendio, a 20 de agosto de 2025, en Jerte, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un avión del Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha sobrevolado este jueves la zona afectada por el incendio de Jarilla (Cáceres) con el objetivo de obtener imágenes aéreas que permitan verificar la extinción real de los focos ya apagados, así como detectar posibles reactivaciones o la aparición de nuevos puntos de fuego.

Una labora que resulta "fundamental" para apoyar y coordinar el trabajo de los equipos de extinción desplegados sobre el terreno, reforzando la seguridad y eficacia del operativo, indican fuentes de la Benemérita.

El incendio forestal de Jarilla (Cáceres) ha afectado ya a un total de 16.780 hectáreas y este jueves trabajan en las labores de extinción 481 efectivos.

Entre ellos se encuentran 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, ocho maquinarias pesadas, seis agentes y seis técnicos.