Guardiola aboga por reforzar la prevención y protección para evitar la explotación sexual y el tráfico de mujeres

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, defiende la necesidad de reforzar la prevención y la protección para evitar la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

"En Extremadura no cerramos los ojos. No hay excusas, no hay silencios posibles", espeta en una entrada en redes sociales, recogida por Europa Press, con motivo de la conmemoración este 23 de septiembre del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

Al respecto, recuerda que la Junta de Extremadura ha dado "pasos" en la materia con la aprobación de la actualización del Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual; y remarca que su ejecutivo seguirá trabajando "sin descanso para garantizar que cada mujer, cada niña o cada niño vivan en libertad y con dignidad".

"Cada víctima nos interpela como sociedad y nos obliga a reforzar la prevención, la protección y a establecer mecanismos para que no siga ocurriendo", subraya la presidenta extremeña.