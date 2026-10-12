Guardiola aboga por seguir construyendo una España donde la "libertad" y la "convivencia" impulsen a "avanzar"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por seguir construyendo una España donde la "libertad", la "convivencia" y el "orgullo de compartir una misma nación" impulsen a "avanzar".

"Hoy reconocemos y agradecemos especialmente la labor de quienes trabajan, cada día, al servicio de todos los españoles. Sigamos construyendo una España donde la libertad, la convivencia y el orgullo de compartir una misma nación nos impulsen a avanzar. ¡Feliz Día de la Fiesta Nacional!", ha manifestado Guardiola en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La presidenta de la Junta ha asistido este lunes, 12 de octubre, en Madrid, al acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y Desfile Militar, con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Posteriormente, ha acudido a la recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes junto a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.

Así, la presidenta de la Junta ha formado parte de la representación de presidentes autonómicos invitados a los actos conmemorativos con motivo de la Fiesta Nacional, que tienen como finalidad "recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común", ha subrayado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.