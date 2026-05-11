Guardiola aborda con la nueva presidenta de Foro Nuclear el "papel estratégico" de la energía nuclear en la actualidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne con la nueva presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 May. (EUROIPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este lunes un encuentro institucional con la nueva presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, en el que su visión sobre el futuro energético de España y el papel estratégico de la energía nuclear en el actual contexto internacional.

Durante el encuentro, ambas han coincidido en la necesidad de que España avance hacia un modelo energético realista, equilibrado, seguro y estable, capaz de garantizar la competitividad industrial, la autonomía estratégica y el suministro eléctrico en un escenario geopolítico cada vez más complejo, donde la soberanía energética se ha convertido en una prioridad para Europa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por ello, la presidenta de la Junta de Extremadura ha insistido en "la importancia de unir esfuerzos a la hora de defender la continuidad de infraestructuras estratégicas como la Central Nuclear de Almaraz", al considerarla esencial no solo en términos de empleo y prosperidad económica, sino también de seguridad y sostenibilidad.

"Esta central constituye un activo clave para la estabilidad y firmeza del sistema eléctrico, además de representar un importante motor económico y social para la región, contribuyendo al mantenimiento de miles de empleos directos e indirectos, al desarrollo industrial y a la lucha contra la despoblación en el medio rural extremeño", ha resaltado Guardiola.

Por su parte, la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, ha resaltado que mantener la operación de las centrales nucleares "es imprescindible para garantizar un suministro eléctrico estable, reforzar la autonomía energética y progresar con decisión hacia los compromisos climáticos".

Según ha dicho, "España tiene la oportunidad de alinearse con la senda que siguen las naciones más industrializadas, aprovechando el valor añadido que aporta la energía nuclear a un sistema energético robusto, sostenible y orientado al futuro", ha señalado.