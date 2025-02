Guardiola acuerda con 11 entidades bancarias el impulso de la promoción de 3.306 viviendas protegidas en la región

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha suscrito este lunes en Mérida una declaración con 11 entidades bancarias para el impulso de la promoción de al menos 3.036 viviendas de protección oficial en régimen especial hasta 2027 en Extremadura.

Con el espíritu de contribuir a convertir a Extremadura "en un hogar", y con una inversión total de más de 400 millones de euros, las viviendas en cuestión se construirán en suelos públicos de la comunidad y también procedentes de los ayuntamientos.

Contarán con un diseño "genuino", con eficiencia energética y un precio asequible y "muy competitivo", toda vez que las viviendas tributan a un 4 por ciento de IVA, según ha destacado Guardiola en rueda de prensa tras la firma de la declaración con las entidades financieras.

Denominado 'Habita Extremadura', el programa lo impulsa Urvipexsa (donde está habilitado un registro para interesados), aunque luego serán empresas las que construyan las viviendas.

La iniciativa cuenta ya con promociones "bastante avanzadas", como en El Junquillo de Cáceres o en Zafra, y se extenderá también a localidades como Badajoz, Navalmoral de la Mata o Hervás, entre otras posibles ubicaciones en función de la demanda y de la disposición de suelo.

Las viviendas de protección oficial se van a financiar con préstamos con las entidades firmantes del acuerdo con la Junta, y que son Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, CaixaBank, Ibercaja, Sabadell y Unicaja.

Se trata de viviendas protegidas de régimen especial y van a poder acceder a ellas aquellas familias que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen 4,5 veces el Iprem, es decir, que los ingresos familiares no pueden ser superiores a 37.800 euros anuales.

"La vivienda en Extremadura es una absoluta prioridad, y ante un problema de esta envergadura el Gobierno regional lo que hace es escuchar, comprometerse y cumplir", ha remarcado Guardiola.

