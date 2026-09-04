Guardiola agradece la concesión de la Medalla de Honor de la AVT: "Seguid contando conmigo para defender la memoria"

Encuentro de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y del vicepresidente Abel Bautista, con representantes de AVT - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido la concesión de la Medalla de Honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), y ha remarcado su compromiso con la memoria de los afectados por acciones terroristas.

"Gracias a la AVT por concederme la Medalla de Honor, Cruz de la Dignidad. La recibo con emoción y con un profundo respeto por todo lo que representa", expresa Guardiola en una entrada en redes sociales, recogida por Europa Press.

En esta línea, añade que la "confianza" de la AVT en ella le "honra" y refuerza su "compromiso con las víctimas y sus familias"; y subraya que el colectivo puede seguir contando con ella "para defender la memoria, la dignidad y la justicia".

Cabe recordar que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Lucía Ruiz García, ha anunciado que María Guardiola será reconocida el próximo 22 de octubre en un acto en el Senado con la Cruz de la Dignidad de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Lo ha hecho este viernes en Mérida durante su intervención en el acto por el Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas, en el que se han entregado las Medallas a las Víctimas y a la Defensa de las Víctimas.

Ruiz García ha valorado el trabajo del Gobierno de Extremadura y, en especial, de la presidenta, María Guardiola, "en favor" de las víctimas.

"Doy las gracias al Gobierno de Extremadura y, en especial, a su presidenta por su trabajo y sus iniciativas en favor de las víctimas del terrorismo, por su empeño en contribuir desde esta tierra a la verdad, a la memoria, a la dignidad y a la justicia de cada una de las víctimas", ha espetado la presidenta de AVT, quien por ello ha anunciado que Guardiola será reconocida el 22 de octubre en un acto en el Senado con la Cruz de la Dignidad de la Asociación Víctimas del Terrorismo.