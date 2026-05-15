Guardiola anuncia la constitución de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio en Extremadura

Participantes por el acto institucional por el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este viernes la constitución en Extremadura de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, que permitirá "coordinar mejor las respuestas y para poder responder a las víctimas de delitos por Lgtbifobia".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el acto institucional por el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, que se ha celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura, y al que han acudido representantes de todos los grupos políticos excepto Vox.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reivindicado "aulas que estén libres de violencia y de discriminación", y en las que "la diferencia no sea nunca una herida y donde cada niño y cada niña pueda desarrollarse sin miedo", ante lo que ha avanzado la creación de una Comisión de Coordinación en Igualdad, ya que "la igualdad en las aulas tiene que ser una estrategia compartida por todos", tanto los centros educativos, como las familias o los profesionales.

El objetivo es que en Extremadura "la diversidad forme parte de nuestro patrimonio humano", y que "cada municipio sea un lugar de diálogo, de encuentro y de convivencia", ha reivindicado Guardiola, quien ha aseverado que la igualdad necesita leyes, recursos y compromiso, pero "también necesita gestos diarios y necesita que no miremos hacia otro lado cuando escuchemos discursos de odio, porque el odio es tierra quemada, no da ningún fruto, solamente ceniza", ha dicho.

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