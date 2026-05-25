Guardiola aprobará esta semana en Consejo de Gobierno sus primeros presupuestos con Vox que superarán los 8.800 millones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante su asistencia a los Premios Carlos V 2026 - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobará esta semana los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que serán las primeras cuentas elaboradas por PP y Vox tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre ambas formaciones en la región.

Dichas cuentas, que tras su aprobación en Consejo de Gobierno serán registradas en la Asamblea para el inicio de su tramitación parlamentaria con el objetivo de que estén aprobadas "cuanto antes", superarán los 8.800 millones de euros, e incluirán 500 millones más para Sanidad y Dependencia, así como 170 millones más en Educación.

De este modo lo ha adelantado la presidenta de la Junta, María Guardiola, en una entrevista este lunes en Canal Extremadura TV en el marco de la entrega del Premio Carlos V, recogida por Europa Press, y en la que ha subrayado que los de 2026 serán por tanto "los mejores presupuestos que va a tener la comunidad autónoma en la historia".

Según ha recalcado, la prioridad de su ejecutivo será seguir "avanzando en el bienestar de los ciudadanos, en reforzar los servicios públicos y en apostar a impulsar los sectores productivos, para que Extremadura pueda seguir generando empleo y creciendo al ritmo que lo está haciendo".

Todo esto dentro de un Ejecutivo de coalición PP-Vox que "tiene" que ser "estable", compuesto por dos partidos pero que dan forma a un "gobierno único" que tiene "el mismo objetivo de mejorar Extremadura, mejorar la vida de los extremeños.

"Firmamos un acuerdo que costó un tiempecito y ese acuerdo es la base de la estabilidad que vamos a ofrecer Extremadura sin ningún tipo de duda", ha expresado Guardiola, quien ha recordado que el acuerdo con Vox incluye la aprobación de los presupuestos regionales durante los cuatro años de la legislatura.

"Esta semana vamos a aprobar los primeros presupuestos, los del 2026, y ese acuerdo lo que refleja es que vamos a tener presupuestos durante estos cuatro años de la legislatura", ha subrayado la presidenta extremeña, quien ha reconocido que afronta este periodo "con muchísima ilusión, con mucha fuerza, con muchas ganas" y "con la satisfacción de saber que lo que se ha hecho es dar cumplimiento a lo que pidieron los ciudadanos en las urnas el pasado 21 de diciembre".

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