CÁCERES, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha señalado este jueves que España "necesita" que gane Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de noviembre para "limpiar lo que ha ensuciado Sánchez". "España no necesita un tiktoker, no necesita un influencer, no necesita un animador. En estos momentos España necesita gestión. Necesita a Alberto Núñez Feijóo", ha recalcado

Así, ha criticado a Sánchez porque ha intentado "domar" a jueces, fiscales, periodistas, a las comunidades autónomas del PP y "a los españoles para que nos acostumbremos a sus mentiras, al abandono, a la corrupción, a pagar más impuestos que nunca, a que los trenes trágicamente no lleguen a su destino". "Ha intentado domarnos", ha espetado.

Guardiola ha participado esta tarde en un acto de partido en Cáceres junto a la número 2 del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha tenido lugar en el Teatro Capitol, que se ha quedado pequeño para albergar a los que han querido asistir con decenas de personas que no han podido entrar y han seguido el mitin desde unas pantallas en la calle.

En su intervención, la líder de los 'populares' extremeños ha dicho que "Alberto Núñez Feijóo no viene a heredar los escombros del sanchismo, sino a reconstruir este país y a limpiar lo que ha ensuciado Sánchez y todo su Gobierno".

"Viene para que el mérito y el esfuerzo vuelvan a merecer la pena, para que España tenga un millón de viviendas más y que formar una familia no sea imposible, para que se paguen menos impuestos, para que vivir en el mundo rural sea atractivo y sea rentable, para que tengamos un país que recupere la ambición, la autoestima, el orgullo de ser lo que somos, nuestros símbolos, nuestra bandera, nuestra identidad, nuestra libertad", ha espetado.

Así, ha pedido el voto para el PP porque el país necesita "una segunda transición" y ha invitado a que el país se revele ante el "gobierno delirante" de Sánchez, ante "su gestión inútil" y ante "sus palmeros" porque el país "tiene ganas ya de despertar".

En este punto, Guardiola ha indicado que Extremadura consiguió en 2023 el "cambio" que ahora se producirá en España para que los españoles "tomen las riendas de su futuro y de su progreso". "Y esto no va de que el PP le gane al PSOE, que por supuesto lo vamos a hacer, y de manera contundente. Esto va de decencia", ha sentenciado.

"Esto necesariamente pasa porque echemos y mandemos a Pedro Sánchez a su casa", ha indicado Guardiola, que ha animado también a acabar con ocho años de "abandono" y de más esfuerzo de los españoles por llegar a fin de mes.

Guardiola ha puesto como ejemplo Extremadura que ha cerrado 2025 con un crecimiento del 3,2%, siendo la segunda comunidad autónoma de toda España que más ha crecido; registra un "récord de ocupación con el paro más bajo de nuestra historia", y una bajada del IRPF, "sin impuestos de patrimonio, sin impuestos de sucesiones, con la tarifa cero para los nuevos autónomos, con el aval joven para que los jóvenes se puedan comprar su vivienda".

"Y todo esto lo hemos hecho a pulmón. Lo hemos hecho con toda la maquinaria del sanchismo en contra", ha espetado Guardiola que se ha mostrado convencida de que la región saldrá beneficiada si en Moncloa hay un gobierno con Núñez Feijóo al frente "remando todos a favor".

LISTA DE SPOTIFY

En un auditorio completo María Guardiola se ha atrevido a cantar "no me vengas con pamplinas" y a recomendarle a Pedro Sánchez unas canciones para su lista de Spotify. Ha comenzado con 'Que te vaya bonito' de Chavela Vargas, para seguir con una de Rocío Jurado en la que dice "pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa" y ha concluido con un tema de María Jiménez: "Se acabó".

"Nosotros también cantamos, también bailamos, también recomendamos canciones, pero España no necesita eso", ha manifestado Guardiola, que ha señalado que lo que se tiene que elegir ahora es "si continuar en el hundimiento en el que hemos estado estos años o empezar una reconstrucción, un tiempo nuevo".

En su intervención, la presidenta de los 'populares' extremeños ha dicho que "nos estamos jugando mucho el 29 de noviembre" porque se trata de "las elecciones más trascendentales de la historia". "Por eso yo también os pido que cuando salgamos por esa puerta hablemos con todo el mundo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con el que duda, con el que tiene miedo, con el que está cansado, con el que votó al PSOE y está defraudado", ha señalado.

"Hay que decirles que otra forma de hacer política es posible, lo estamos demostrando aquí, hay otra forma de gestionar, que no hay que acostumbrarse a todos estos escándalos diarios que nos están haciendo vivir, que no tenemos que acostumbrarnos a lo que estamos viendo, que el cambio está muy cerca", ha espetado.

Guardiola ha pedido a la gente que "confíe en el Partido Popular". "Que no les vamos a fallar, que tenemos un compromiso y un contrato por la dignidad y por el futuro de este país y que tenemos al mejor candidato porque Extremadura no se doma y España tampoco se doma el 29 de noviembre".

El acto lo ha abierto el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha tenido palabras para las personas que no han podido entrar a la sala pero que "sí podrán estar presentes" en las urnas el 29N. "El PP hace las cosas con compromiso, entrega y un programa meditado y realista... sin Koldos ni Leires", ha señalado el alcalde cacereño.

Mateos se ha referido a la política de viviendas que pondrá en marcha el PP si consigue gobernar, con medidas que sirvan para paliar la crisis que hay en el país y que posibiliten a los jóvenes acceder a viviendas y construir su proyecto de vida. "El PP sabe gestionar", ha recalcado.